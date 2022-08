Der Irrglaube, dass intensives Bauchmuskeltraining zu einem Sixpack führt, ist weit verbreitet. Hunter McIntyre erklärt warum man auf Bauchtraining verzichten kann.

Hyrox-Weltmeister Hunter McIntyre verzichtet gänzlich auf Bauchtraining, kann seinen muskelbepackten Körper aber trotzdem zeigen. Er rät von Übungen wie Sit-ups, Crunches oder Planks für das Sixpack ab und gibt andere Tipps. Hunter fokussiert sein Training eher auf die Rückenmuskulatur und das Gesäß um bei Wettkämpfen mehr Stabilität zu haben.

Krafttraining, Ernährung und Bewegung

Mcintyres Anleitung zu einem Sixpack beinhaltet hartes Krafttraining, gesunde Ernährung und viel Bewegung im Alltag. Primär kommt es jedoch auf den Körperfettanteil an, denn nur so werden Bauchmuskeln erst sichtbar. Auch Mcintyre setzt auf das Motto „Wenn du deine Bauchmuskeln sehen willst, musst du dich darum in der Küche kümmern“.

Nur mit einem leichten Kaloriendefizit, also einer geringeren Kalorienzufuhr als dem tatsächlichen Verbrauch, lässt sich Körperfett verbrennen. Deswegen empfiehlt er auch so viel Bewegung wie möglich in den Alltag zu integrieren.