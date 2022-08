Schon länger ist bekannt, dass TikTok, die App des chinesischen Konzerns ByteDance, Grenzen beim Datenschutz überschreitet. Eine neue Untersuchung bestätigt: Die App überwacht sämtliche Eingaben der Nutzer, kann damit auch Passwörter und Login-Daten abgreifen.

Viele iPhone-Apps verweisen bei einem Link auf Apples Safari, den Standard-Browser des iPhones. Einige nutzen jedoch auch ein eigenes, in der App eingebautes Surf-Programm. Dort können Sie die Inhalte von Webseiten verändern und so besser ausspionieren, was der Nutzer im Internet tut.

Besonders auffällig ist hier TikTok, denn die Firma verändert innerhalb ihres eigenen Browsers Internet-Seiten und kann so sämtliche Nutzereingaben erfassen. So wird genauestens protokolliert, wo die Nutzer hinklicken und was sie dort eingeben. Die App sammelt damit auch die Daten von Logins und Passwörtern.

Betreiber ByteDance sammelt Daten

Wer also in der TikTok-App einen Link aufruft und auf der folgenden Webseite beispielsweise etwas mit seinen PayPal-Daten bezahlt, muss davon ausgehen, dass diese Eingaben auf den chinesischen Servern von ByteDance landen.

Jedoch gibt es keine Beweise, dass TikTok diese Daten nicht sofort wieder löschen würde oder sie gar missbraucht. Kritisiert wird aber gleichzeitig, dass die ByteDance-App als einzige auf dem iPhone nicht erlaubt, Links im Standard-Browser Safari zu öffnen.

Von Seiten des TikTok-Betreibers heißt es, dass Nutzereingaben nicht erfasst werden. „Wir nutzen diese Daten nur für die Beseitigung von Fehlern und die Überwachung der Geschwindigkeit der App“.

ie Glaubwürdigkeit dieser Erklärung ist höchst zweifelhaft. ByteDance hatte bislang behauptet, die westliche Version der TikTok-App wäre frei von chinesischer Zensur und Überwachung. Jetzt ist jedoch bekannt geworden: Die App überträgt im Hintergrund Nutzungs- und Nutzerdaten auf Server in China.

Selbst, wenn TikTok aktuell keine Nutzerdaten wie Logins und Passwörter erfasst - die Firma könnte eine entsprechende Funktion jederzeit aktivieren, ohne dass die Nutzer es bemerken.

Auch Instagram überwacht Nutzer

Bei der Untersuchung zeigt auch Instagram echte Datenschutz-Schwächen. Betreiber Meta Platforms überwacht sämtliche Eingaben, die Nutzer im Browser der App tätigen. Sie überwachen damit komplett das Surf-Verhalten ihrer Nutzer.

Schutz vor Datendiebstahl

Wer verhindern will, dass TikTok private Daten wie Logins und Passwörter abgreift, sollte sie nicht in den Browser der App tippen. Für einfache Informationen kann die Surf-Erweiterung der TikTok-App benutzt werden.

Immer wenn es um sensible und private Daten geht, sollten Nutzer aber die TikTop-App verlassen, lieber Programme wie Chrome oder Safari nutzen, um im Internet zu surfen.