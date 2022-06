Tochter erzählt von böser Erscheinung im Kinderzimmer

Eine Mutter möchte, dass ihre Tochter wieder in ihrem Zimmer schläft. Doch das Kind fleht die Mutter an, sie nachts nicht alleine zu lassen. Der Grund lässt erschaudern.

Diese Geschichte sorgt für einen Schauer am Rücken. Eine Mutter versucht ihre Tochter (2) zurück in ihr Bettchen zu bekommen. Dafür bringt sie das Kind in ihr Schlafzimmer. Doch das Mädchen ist völlig aufgelöst und bittet ihre Mutter darum, sie nicht alleine schlafen zu lassen. In einem Video auf TikTok erzählt die Frau ihre Geschichte.

Als die Mutter genauer nachfragt, erklärt ihr nämlich das Kind, dass ihr in der Nacht in ihrem Zimmer eine Frau erscheine. Diese wäre eine böse Doppelgängerin ihrer Mutter und würde versuchen, sie in den Schrank zu locken. "Sie sieht so aus wie Du. Sie will, dass ich ihr in den Schrank nachgehe. Aber ich will nicht", soll das Kind zur Mutter gesagt haben.

Die Mutter glaub ihrer Tochter, obwohl die Kamera im Kinderzimmer nichts beweisen konnte. Wie ihr erging es auch anderen Eltern weltweit. Rund 7500 Kommentare erhielt der Beitrag, viele User teilen dabei auch ihre eigenen paranormalen Storys.