Trans-Frau will mit Kind (9) vor den Augen von Mutter Sex haben

Eine Transgender-Frau ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie einer Mutter vorgeschlagen hatte, dass ihre neunjährige Tochter beim Sex mitmacht.

Die Äußerungen erfolgten, als Miller auf Kaution auf freiem Fuß war und wegen früherer Textnachrichten angeklagt wurde, die sie an einen Polizeibeamten geschickt hatte, der sich als 14-jähriges Mädchen ausgab.

In einer Nachricht an eine Mutter schrieb sie: "Vielleicht werden du und ich vor ihr (dem Kind) unartig und gehen dann ins Schlafzimmer. Sag ihr, wenn sie im Zimmer sein will, soll sie sich auch ausziehen." Nachdem sie sich mit der "Mutter und ihrem Kind" an einem Bahnhof verabredet hatte, wurde sie dort von der Polizei festgenommen, die auch feststellte, dass sie Unterwäsche in ihrem Besitz hatte, die einem Kind passen würde.

In den Textnachrichten, die sie drei Monate zuvor an ein 14-jähriges Mädchen geschickt zu haben glaubte, schickte Miller ein Bild ihrer Brust und ihres Penis, nachdem sie dem Polizeibeamten gesagt hatte, sie habe "Brüste und einen Schwanz". Außerdem bot sie dem "Mädchen" an, es von einem Bahnhof abzuholen und schrieb eine SMS: "Wir könnten viele lustige Dinge nackt machen und du könntest immer noch Jungfrau sein... du könntest versuchen, ihn zu lutschen."

Auf die Frage, was sie zusammen machen könnten, antwortete Miller ebenfalls: "Dich da unten küssen und berühren, dich geil und feucht machen und deine Nippel berühren."

Miller bekannte sich schuldig, unanständiges Material an eine Person unter 16 Jahren versandt zu haben, und bekannte sich auch zu weiteren Vorwürfen im Zusammenhang mit der Verschaffung sexueller Handlungen und dem Grooming.