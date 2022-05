Der Vater, Christian Haltermann, geriet in ein Battle mit einem 3,6 Meter langen Tiger-Hai

Christian Haltermann machte mit seinem Sohn einen Wochenendausflug zum Fischen in den "Padre Island National Seashore Park" in Texas und geriet dort in einen Kampf mit einem Monster Haifisch.

Nach einem einstündigen Kampf mit dem Haifisch war dem Vater klar, dass er Hilfe brauchen wird. Er schickte seinen Sohn los um nach weiteren Helfern zu suchen. Zwei Camper eilten dem Vater und seinem Sohn zur Hilfe. So schaffte es der Vater, ein Foto mit dem Monster Haifisch zu machen und danach ließen sie den Hai wieder im Meer zurück.