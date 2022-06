Verrückt: Pudel 'Biscuit' allein zu Hause

Was treiben eigentlich Hunde, wenn man das Haus verlässt. Eine Britin wollte es wissen und installierte Kameras. 14 Millionen User haben sich das Video bereits angesehen.

Die Britin Donny Kkeiko wohnt in Dubai. Um herauszufinden, was ihr Toy-Pudel Biscuit so treibt, wenn sie das Haus verlässt, hat sie Kameras installiert.

"Ich habe Kameras versteckt, um zu sehen, was mein Hund macht, wenn ich im Fitnesscenter bin", schreibt sie zu einem Video auf TikTok. Doch mit diesem Ergebnis hätte sie nicht gerechnet. Statt traurig vor der Tür zu sitzen, genießt Biscuit die volle Freiheit.

Wie ein Irrer rennt der Welpe durch die Wohnung, versucht alles auszutesten, was nur geht. Er spielt mit Schuhen, dem Hundebett und auch die Spiegelreflexkamera bleibt nicht unbeachtet.

14 Millionen User haben das lustige Video schon gesehen. "Der Hund benimmt sich, als hätte er ein Red Bull getrunken", schreibt ein User.