Bei den verheerenden Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kentucky in der vergangenen Woche sind vier Kinder ums Leben gekommen. Die extremem Wassermassen hatten sie aus den Armen ihrer Familie gerissen.

Es gibt 35 Tote und Hunderte vermisste. Das ist leider die vorläufige Bilanz der Überflutungen im Südosten der Vereinigten Staaten. Unter ihnen sind leider auch die vier Geschwister Maddison (8), Riley (6), Nevaeh (4) und Chance (1), welche tragisch ums Leben kamen.

Gemeinsam mit ihren Eltern Amber Smith und Riley Noble mussten sie am Donnerstag in der Gemeinde Montgomery in Knott Country auf das Dach ihres Hauses flüchten, doch dieses hielt den Wassermassen nicht stand und schwamm einfach davon.

Die Familie schaffte es zwar zu einem Baum, um sich dort festzuhalten, doch wenige Minuten später schwappte schon die nächste Flutwelle auf sie zu und diese riss die Kinder mit.