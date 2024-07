Warum dieser Rasen aus Shanghai das Netz begeistert

In Shanghai gibt es eine neue Attraktion, die besonders bei Büroangestellten großen Anklang findet.

Ein clever gestalteter Rasen, der in den sozialen Medien schnell für Aufsehen sorgt, bietet einen ruhigen Rückzugsort während der Mittagspausen.

Ein innovativer Rasen in Shanghai ist zu einer überraschenden Sensation in den sozialen Medien geworden. Büroangestellte nutzen diese Grünfläche gerne, um während ihrer Mittagspausen etwas Ruhe und Entspannung zu finden.

A tiered design lawn in Shanghai, with shady trees overhead, a favorite for office workers to take lunch breaks. pic.twitter.com/5amFLSR0gr — China in Pictures (@tongbingxue) May 21, 2024

Lage und Design des Rasens

Der Rasen befindet sich an der Kreuzung der Yunjin- und Longqi-Straßen in einer abgesenkten Plaza und beeindruckt durch sein gestuftes Design und schattenspendende Bäume. Diese längliche Grünfläche passt perfekt in das umliegende Geschäftsviertel.

Das Geheimnis des Erfolgs: Ergonomisches Design

Die Beliebtheit des Rasens beruht auf seinem durchdachten Design. Ge Liyuan, der an dem Projekt beteiligt war, erklärt, dass das ursprüngliche Konzept gerade Stufen vorsah. Nach weiteren Überlegungen zur Bequemlichkeit entdeckte das Team jedoch, dass ein Winkel von 110 Grad, ähnlich einer Strandliege, den besten Sitzkomfort bietet. Auch die Höhe und Breite der Stufen wurden sorgfältig geplant, um maximalen Komfort zu gewährleisten und gleichzeitig Wasser- sowie Bodenerosion zu verhindern. Die Stufen sind etwa 50 Zentimeter hoch und jede Stufe ist ungefähr 105 Zentimeter breit.

Positive Rückmeldungen der Besucher

„Auf diesem Rasen zu liegen ist ähnlich wie auf einer Strandliege, und er ist sehr sauber“, sagte ein Besucher namens Yi und sprach damit vielen anderen aus der Seele.

Ein beliebter Treffpunkt zur Mittagszeit

Zur Mittagszeit kann der Rasen bis zu 20 bis 30 Personen anziehen, die eine kleine Flucht aus dem Arbeitsalltag suchen. Besonders im April, wenn das Wetter angenehm ist, kann es so voll werden, dass Nachzügler Schwierigkeiten haben, einen Platz zu finden.

Nachfrage nach Nachbildungen

Der Erfolg des Rasens in Shanghai hat dazu geführt, dass Menschen in ganz China ähnliche Projekte in ihren Städten fordern. Ge bestätigte, dass das Design flexibel ist und an verschiedene Standorte angepasst werden kann.