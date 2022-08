Zuerst Flitterwochen in Paris, dann Arbeit in Italien. Sommer in Europa bekommt auch J.Lo gut.

Mit ihrem neuen Ehemann Ben Affleck (49) verbringt Jennifer Lopez (53) einige romantische Tage in Frankreich. Flitterwochen in Paris – gibt es romantischeres? Gleich darauf geht es für die Arbeit nach Italien, wo die Sängerin auf der Insel Capri bei der Unicef Wohltätigkeitsgala für die Ukraine auftritt. Keine Pause Nur einen Tag später steht ein großes Fotoshooting an und J.Lo kann sich blicken lassen! Die zweifache Mutter präsentiert sich bei über 30 Grad im betonenden gelben Badeanzug auf der Sonnenliege. Um den Kopf trägt sie ein buntes Halstuch, außerdem eine XXL-Sonnenbrille und goldene Creolen. Dazu funkelt ein großer Diamantring von ihrem Liebsten an ihrem Finger.