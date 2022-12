Wenn der Winter bereits jetzt seine Vorboten aussendet

In diesem Jahr deuten schon im September die ersten Anzeichen auf den nahenden Winter.

Die Schneegrenze wanderte bis auf 1.200 Meter hinab, während das Thermometer in Kitzbühel auf 2.000 Metern bereits eisige minus sieben Grad anzeigte. Schnee-Fans freuen sich bereits jetzt über erste Gletscherabfahrten sowie auf Loipen-Abenteuer und Schneewanderungen. Andererseits vereinbart man noch rasch entsprechende Termine mit den Autowerkstätten, um den Wagen winterfest machen zu lassen. Schließlich kann eine Kfz-Versicherung die Schadensregulierung dann verweigern, wenn man aufgrund eigener Nachlässigkeit etwa mit Sommerreifen im Schnee einen Unfall verursacht.

Winterreifenpflicht in Österreich

Für Pkw und Lkw bis 3,5 t gilt in Österreich die Winterreifenpflicht zwischen dem 01. November und 15. April nur bei entsprechend winterlichen Straßenverhältnissen. Als Alternative kann man auch Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsräder aufziehen. Allerdings ist eine geschlossene Schneedecke auf der Fahrbahn dafür unbedingte Voraussetzung. Winterreifen werden nur dann als solche bezeichnet, wenn sie die Markierung M.S., M+S oder M&S tragen. Zusätzlich können sie mit einem Schneeflocken-Emblem oder ausschließlich damit gekennzeichnet sein. Ganzjahresreifen müssen ebenfalls diese Anforderungen erfüllen, während Spezialreifen die Aufschrift ET, ML oder MPT benötigen. Eine Profiltiefe von mindestens 4 mm ist für Winterreifen Pflicht.

Schneeketten für die sichere Fahrt über Berge und durch Täler

Wer oft mit dem Wagen im Schnee unterwegs ist, weiß, wie schnell man ohne die passende Bereifung oder sogar Schneeketten noch nicht mal den kleinsten Hügel hinauf kommt. Daher gehören die klassischen Schneeketten oder textile Traktionshilfen zur automobilen Winterausstattung.

Urlauber, die aus eigentlich recht schneefreien Regionen – z.B. aus Norddeutschland – in die Berge zum Skifahren reisen, haben eher seltener mit Schneeketten zu tun. Aus diesem Grund sollten sie bereits zu Hause, also in entspannter Umgebung, das Anlegen der Traktionshilfen üben. Denn steht man einmal im Schnee und muss dort in kürzester Zeit erstmalig die Schneeketten anlegen, um vielleicht sogar die Straße räumen zu können, ist dies fast unmöglich.

Empfehlenswert ist es zudem, wenn man sich vor der Abfahrt über die winterlichen Verhältnisse informiert und auch unterwegs über den Verkehrsfunk die aktuelle Wetterlage im Fokus behält. So kann man schnell reagieren und nicht nur einer Umleitungsempfehlung folgen, sondern rechtzeitig auch einer kurzfristigen Schneeketten-Pflicht Folge leisten.

Entspanntes Schneevergnügen

Urlauber, die ihren Wagen winterfest und schneetauglich gemacht haben, können sich auf erholsame Urlaubstage in der winterweißen Welt freuen. Gerade in den südlicheren Regionen sorgen beispielsweise die Alpen für spektakuläre Panoramen und Impressionen. Tausende Pistenkilometer verbinden die schönsten Skigebiete miteinander und fein gespurte Loipen laden zum ruhigen Gleiten inmitten der Landschaften ein. Rodeln, Eisstock-Schießen gehören ebenso zum Wintervergnügen wie eine romantische Pferdeschlittenfahrt durch verschneite Wälder. – Der Winter kann also kommen.