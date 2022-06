Zweifache Mutter wehrt sich gegen Hass-Kommentare

Sarah Anthony Martin steht zu ihrem Aussehen. Obwohl der 35-Jährigen bereits gesagt wurde, dass sie so niemals heiraten werde.

Ihr erstes Piercing erhielt sie im Alter von 10 Jahren, mit Hilfe gefälschter Ausweise. Ihr erstes Tattoo ließ sie sich mit 16 Jahren stechen. Sarah Anthony Martin faszinierten schon immer Körperkunstwerke.

Mit 400 Tatoos, Silikonimplantaten im Gesicht und vergrößerten Nasenlöchern findet sich die zweifache Mutter aus Dänemark heute richtig schön. Sie beschreibt sich selbst als "menschliches Bilderbuch".

Die Piercing-Expertin fordert nun sogar andere Menschen dazu auf, ihren Körper so zu gestalten, wie sie möchten. Man müsste nicht den modernen Schönheitsstandards entsprechen.

Böse Kommentare

Nicht selten muss sich die 35-Jährige nämlich bösen Kommentaren stellen. Einmal wurde ihr sogar unterstellt, dass sie nie heiraten werde.

Für ihre Kinder sei ihr Aussehen in Ordnung. "Mein Aussehen war das erste, was sie gesehen haben, also sprechen wir nicht viel darüber", sagt Anthony Martin zum Mirror. "Als Frau gibt es einen enormen Druck, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, und dein Wert wird daran gemessen, wie gut du in einen Stereotyp passt."