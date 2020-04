Diese Eiswaffeln sind zum Dahinschmelzen! Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Frauen in Ihrem Leben zum Muttertag mit süßen Brüsseler Waffeln verwöhnen können.

Am einfachsten gelingen die Waffeln mit einem Waffeleisen, zur Not kann aber auch die Pfanne herhalten. Garnieren können Sie ihre Brüsseler Waffeln nach Mamas Wünschen, zum Beispiel mit saisonalen Erdbeeren, Nüssen, Schokoladensauce, Krokant oder Apfelmus. Wer eine Eismaschine zuhause hat, dem zeigen wir ein Rezept für leckeres Erdbeereis mit heimischen Erdbeeren, die zum Muttertag in Österreich reif sind. Achtung: Das Eis muss mindestens eine Stunde ziehen und sollte daher im Voraus gemacht werden. Wenn es am Muttertag schnell gehen muss, können Sie natürlich auch zu gekauftem Eis greifen.

Zutaten für die Waffeln (für ca. 8 Waffeln):

125 g Mehl

250 ml Milch

10 g Rohrzucker

100 g Butter

4 Eier

1 Prise Salz

Zimt

Staubzucker

Waffeleisen

Zutaten für das Eis:

75 g Erdbeeren

30 g Zucker

60 ml Schlagobers

65 ml Milch

1 Prise Salz

Eismaschine

Zubereitung der Waffeln:

Die Milch aufwärmen. Die Butter in einem Topf mit der aufgewärmten Milch schmelzen lassen. Den Eidotter vom Eiweiß trennen. Das Eiweiß in eine saubere und fettfreie Schüssel geben. Es darf kein Tropfen Eigelb dabei sein, sonst wird der Eischnee später nicht fest. Eigelb, Mehl, Salz und Zucker in einer zweiten großen Schüssel mischen. Das Milch-Butter-Gemisch langsam unterrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Mit einer Prise gemahlenem Zimt abschmecken. Jetzt das Eiweiß steif schlagen. Dafür zuerst auf mittlerer, dann auf hoher Stufe mixen, bis das Eiweiß zu einem glänzenden, steifen Eischnee wird. Mit kühlem Eiweiß und einer Prise Salz gelingt das einfacher. Eischnee vorsichtig unter den Teig heben. Hier ist Vorsicht geboten! Heben Sie mehrmals kleine Mengen Eischnee mit einem Spatel unter den Teig, damit die Luftblasen im Schnee nicht sofort wieder zusammenfallen. Waffeleisen vorheizen. Auf jede Platte einen Schöpfer Teig gießen und das Waffeleisen sofort schließen. Nach etwa 3- bis 4-minütiger Backzeit Waffeln entnehmen, mit Staubzucker bestäuben und garnieren.

Zubereitung des Eises: