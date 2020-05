In ganz Österreich gibt es öffentliche Grillplätze und jedes Bundesland lockt mit einem ganz anderem Grill-Flair.

Die Grillplätze im Bereich der Donauinsel müssen online reserviert werden. Die Kosten sind 10€ pro Grillplatz, dafür sind Grill und Sitzplätze vorhanden. Außerdem gibt es Grillplätze, die ohne Reservierung benützt werden können. Hier muss allerdings ein Grill mitgebracht werden. Mehr Infos zu den Grillplätzen der Stadt.

Am Ratzersdorfer See gibt es einen öffentlichen Grillplatz in der unmittelbaren Nähe des Beachvolleyballplatzes. Hier kann man auch mit mitgebrachtem Grill grillen. Das Grillen auf der Liegewiese ist allerdings strengstens verboten.