Zutaten für ca. 12 Cannelloni Sauce 1 Zwiebel 2 Zehen Knoblauch 1 Dose gewürfelte Tomaten 1 Pkt. pürierte Tomaten 2 EL Basilikum Fleischfülle 1 Zwiebel 3 dag Butter 20 dag Rindsfaschiertes 1 Dotter 15 dag Parmesan 20 dag Ricotta (Käse) Salz, Pfeffer, Muskatnuss Zum Bestreichen 15 dag Crème fraiche 6 dag Parmesan 5 dag Butterflocken Zubereitung 1. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Butter (oder Olivenöl) anrösten, gewürfelte Tomaten und pürierte Tomaten und Basilikum dazugeben. Mit Salz abschmecken und ca.1/4 Stunde einkochen lassen (öfter umrühren). 2. Gehackte Zwiebel in Butter anrösten. Faschiertes dazugeben und einige Minuten durchrösten. Dann etwas abkühlen lassen. 3. In einer Schüssel den Parmesan, Ricottakäse und Dotter abrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und dann das geröstete Faschierte dazumengen und gut verrühren. 4. Die Cannelloni damit füllen. 5. Die gefüllten Cannelloni in die Sauce legen. 6. Crème fraiche mit Parmesan verrühren. 7. Die gefüllten Cannelloni mit Crème fraiche-Parmesangemisch bestreichen und im Rohr bei ca. 180 Grad etwa 20 Minuten backen.