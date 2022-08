Cooking verlost drei Kinderbücher!

Kinder an unbekannte Speisen heranzuführen, muss nicht schwierig sein – insbesondere wenn diese in abenteuerlichen Geschichten verpackt sind, nimmt man den Kindern die Angst vor Neuem!

„Mit Alma und Nasian in 8 Tagen um die Welt – Hungrig auf Abenteuer“: Die bunt illustrierten Reisegeschichten von Alma und ihrem Stofftier-Einhorn Nasian führen über Amerika nach Japan bis Dänemark – gemeinsam mit den zu jeder Erzählung angeführten Rezeptideen vermitteln sie Kindern ein Gefühl für andere Länder und regen zum Nachkochen an. Auf www.cooking.at verlosen wir drei Exemplare!

© mvg Verlag