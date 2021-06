Bestellen Sie jetzt online!

Bestellen Sie jetzt die besten Pizzen auf HabGusta.at!

ONLY PIZZA



Das Pizzalokal in der Himberger Str. 6 im 10. Bezirk überzeugt vor allem mit der Möglichkeit seine eigene Wunschpizza zu kreieren. Neben dieser Möglichkeit kann man natürlich auch noch vorgefertigte Pizzavarianten bestellen, welche auch als „American Pizza“ mit extra dickem Boden für nur einen Euro Aufpreis verfügbar sind. Du hast Lust deine eigene Pizza komplett nach deiner Wahl zu kreieren? Dann bestell jetzt auf HabGusta.at!

CIAO AMICI

Das Restaurant in der Friedrichstraße 2 hat sich auf italienische Gerichte spezialisiert und hierbei besonders auf die Pizza. Die Pizza des Hauses ist die Pizza Amici, welche mit Speck, Schinken, Prociutto, Salami, Thunfisch, Zwiebel, Mais und Paprika belegt ist. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: ob feurig scharf, vegetarisch oder doch lieber die klassische Pizza Margherita, alles kann bei Ciao Amici über HabGusta.at bestellt und genossen werden.

PIZZERIA TRATTORIA VULCANO

Die Pizzeria in der Ungargasse 35 zeichnet sich durch ihre Vielfältigkeit an Variationen von Pizzen aus. Kaum eine andere Pizzeria hat eine so enorme Auswahl. Besonders beliebt sind die Pizza Carbonara mit Tomaten, Käse, Oregano, Speck und Ei und die Kebabpizza. Hier findet jeder etwas. Auch für Chililiebhaber gibt es die perfekte Pizza: die Pizza alla Vulcano. Du möchtest mehr über die köstlichen Pizzen im Vulcano erfahren? Dann gehe jetzt auf HabGusta.at, bestelle Deine Lieblingspizza und lass sie gemütlich direkt zu Dir nach Hause liefern.

L’OSTERIA

Das italienische Lokal in der Bräunerstraße 11 im ersten Bezirk ist für seine originelle Auswahl an verschiedenen Pizzen bekannt. Neben den bekannten Sorten wie Pizza Hawaii, Pizza Margherita oder Pizza Salami, bietet L’Osteria auch außergewöhnlichere Arten wie beispielsweise die Pizza Gambaretti, welche mit Garnelen belegt ist, an. Auch für Vegetarier gibt es viel Auswahl: die Pizza Quattro Formaggi bietet mit ihren 4 Käsesorten einen Gaumenschmauß für jeden Käseliebhaber, die Pizza Vegetariana überzeugt mit ihrem Belag aus gegrilltem Gemüse, Mozarella, Champignons und Rucola. Kurz gesagt: bei L’Osteria findet jeder etwas, was schmeckt! Unter HabGusta.at kannst Du deine Lieblingspizza gleich bestellen!

IL PENNELLO



Die Pizzeria in der Reinlgasse 20 im 14. Bezirk bietet eine Vielzahl an Variationen von Pizzen an. Diese werden in vier Kategorien eingeteilt: Pizza Rosse, Pizza Bianche, Pizza Gourmet und Pizza Fritta. In den jeweiligen Kategorien kann dann eine Pizza ausgewählt und auf HabGusta.at bestellt werden. Zur Auswahl stehen unter anderen vegane Pizzen ohne Käse, scharfe Pizzen wie die Pizza Rosse Diavola mit besonders scharfer Salami oder auch traditionelle Pizzen wie die Pizza Margherita oder die Pizza Funghi.