Bestellen Sie jetzt!

Ob groß oder klein, alt oder jung – jeder liebt Burger. HabGusta.at liefert die besten Burger der Stadt direkt zu Dir nach Hause!

© spaceburger ×

Das Lokal „Space Burger“ am Hohen Markt 8-9 bietet verschiedene Variationen von Burgern an, besonders die Burgermenüs sind sehr beliebt. Das Burgerlokal zeichnet sich durch seine Pattys aus, welche aus schwarzen Bohnen bestehen, womit das Restaurant ideal für Vegetarier und Veganer, aber auch für Fleischesser mit Abenteuerlust ist. Das Classic Space Burger Menü besteht beispielsweise aus einem Burger mit frischem Salat, einem schwarze Bohnen-Patty, Islandsauce, Gewürzgurken und Grillsauce. Auch für würzige Liebhaber gibt es den idealen Burger: den Mexican Mercury Burger. Du möchtest auch einmal einen Burger deiner Wahl mit einem schwarze Bohnen-Patty ausprobieren? Dann bestell jetzt bei HabGusta.at!

© aufg'legt ×

Wem Bio-Qualität wichtig ist, der sollte auf jeden Fall auf HabGusta.at bei Aufg’legt bestellen. Das Lokal auf der Landstraße Hauptstraße 14-16 verwendet für ihre Burger ausnahmslos BIO-Produkte und setzt dabei vor allem auf 100%-iges BIO Rindfleisch für ihre Pattys. Dieses wird mit Zwiebeln, anderem Gemüse, Käse und hausgemachten Saucen verfeinert. Auch die Pommes, die entweder als traditionelle French Fries oder als Süßkartoffel Fries bestellt werden können, sind hausgemacht und haben BIO-Qualität. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es eigene Burger, damit jeder etwas zum Genießen hat.

© eatmetoo ×

Eat me too ist ein Restaurant in der Spengergasse 22 im 5. Bezirk, welches eine sehr große Auswahl an Burgern und Pizzen hat. Entweder man holt sich das gewünschte Essen direkt vor Ort ab oder man bestellt über HabGusta.at. Auch dieses Lokal hat neben einer Vielzahl an fleischhaltigen Burgern auch vegane und vegetarische Alternativen. Besonders beliebt ist der New York Deluxe Burger, bei dem das Rindfleisch-Patty mit Senf, Zwiebeln, Tomaten, Speck, Käse und Salat abgerundet wird.

© cavallo ×

Das Restaurant in der Kaunitzgasse 3-5 bietet außergewöhnliche Burger an, wie beispielsweise einen „Big Black Burger“ mit schwarzem Burgerbrot und zwei Pattys oder auch einen Lachsburger. Die verschiedenen Variationen können auf HabGusta.at bestellt und probiert werden.