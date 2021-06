Die Poké Bowl ist das perfekte Gericht für den Sommer. HabGusta.at liefert die besten Bowls Wiens zu dir nach Hause.

Der Hype um das Trendgericht ist groß und das Hawaii-Feeling ist bereits in Wien angekommen. HabGusta.at bringt dieses auch zu dir nach Hause.

Ursprünglich wurde nur der hawaiianische Fischsalat, das Nationalgericht der Inselkette, als Poké bezeichnet. Dieser wird meistens mit warmen Sushi-Reis und Beilagen wie Avocado, Sesam, Frühlingszwiebeln oder Gurke serviert. Mittlerweile haben sich auch bei uns die Poké Bowls etabliert. Neben der traditionellen Fischvariante, werden die Bowls auch mit Fleisch oder als vegetarisches und veganes Gericht angeboten. Bei HabGusta.at kannst du Poké Bowls in den verschiedensten Varianten bestellen!

Das Restaurant HONU Tiki Bowls befindet sich in der Teinfaltstraße 4 im ersten Bezirk. Es war das erste dezidierte Poké-Lokal in Wien. Die Tiki Bowl besteht aus einer Base aus Reis, einer Mischung aus frischem Obst, Gemüse und Proteinen, wie Fisch, Fleisch oder Tofu. Abgerundet wird die Bowl mit leckeren Dressings und Saucen. Neben den Signature Bowls, wie der Honu Classic, der Spicy Tuna oder der Truffle Beef Bowl, kannst du dir bei HabGusta.at deine eigene Bowl von HONU Tiki aus leckeren, frischen Zutaten zusammenstellen.

Wiki ist das hawaiianische Wort für "schnell". Bei Oio Poké in der Siebensterngasse kommt man in wenigen Schritten schnell an eine leckere Bowl mit frischen Greens, vitaminreichen Toppings und exotischen Flavours. Mit Reis, Salat oder Zoodles als Basis kann man sich eine fertige Kombination über HabGusta.at bestellen oder eine Bowl individuell zusammenstellen.

Wiki Wiki Poke bringt nicht nur die hawaiianische Küche, sondern auch das fröhlich-hawaiianische Lebensgefühl nach Wien. HabGusta.at liefert die Wiki Wiki Favorites, wie die Sesame Salmon Bowl, die Classic Tuna Bowl und die Chicken Saté Bowl. Außerdem kann man sich auf HabGusta.at auch eine Bowl mit Zutaten nach Wahl bestellen.

© Kenny´s ×

Kenny´s vereint die beste Kulinarik aus verschiedensten Kulturen mit der Mission ein kulinarisches Zuhause für jedermann zu sein. Seit Kurzem können über HabGusta.at die hawaiianischen Poké Bowls, sowie Porridge und Acai Bowls, Waffeln, Shakes und Smoothies vom Kenny´s am Karlsplatz bestellt werden. Für alle, die es gerne scharf mögen, werden neben den leckeren Poké Bowls auch Hot Bowls angeboten. Außerdem gibt es die Bowls auch kostengünstig als Menü gemeinsam mit einer Suppe, mit hausgemachter Limo oder einem Cookie. Smoothie-Liebhaber finden auf HabGusta.at eine große Auswahl an erfrischenden Vitaminbomben.