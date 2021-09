Ein Hoch auf die Digitalisierung

Online Shopping boomt – und das nicht erst seit der Pandemie. Eine Studie hat Mitte August über eine repräsentative Stichprobe Näheres zum österreichischen Online-Konsumverhalten erhoben.

Man kennt’s: Man steuert den Parkplatz des Supermarkts an und bei dem Auflauf an Autos schläft einem bereits das Gesicht ein. Bei dem Gedanken sich durch den Pulk an Menschen vor dem Käseregal zu zwängen, dreht sich einem der Magen um. Und erst die ewig lange Schlange an der Kassa! Eine Dame in ihren 70ern, die minutenlang passendes Kleingeld mit arthritischen Fingern aus dem Portemonnaie fischt, während die weitere wartende Kundschaft immer ungeduldiger wird. Wie spart man sich diese regelmäßige Tortur sowie etwaige Spontankäufe, wie wenn einen trotz der geplanten Diät plötzlich der Gusta vor dem Süßigkeitenregal packt? Durch Online-Lebensmittelkauf!

Wer kauft online?

39% der Österreicher*innen kaufen zumindest manchmal Lebensmittel im Internet. Menschen, die in mittelgroßen Städten mit 10 000 – 50 000 Einwohner*innen leben, nehmen diese Angebote am meisten wahr. Nach Altersgruppen gereiht shoppen besonders jene zwischen 45 und 54 Jahren Nahrungsmittel online. Anlass ist keine spezifische Präferenz für diese Art des Einkaufens, sondern praktische Gründe. Über 55-jährige kaufen am wenigsten im WorldWideWeb ein. Sie empfinden den Kauf im Internet als komplizierter, was an geringeren Fähigkeiten im Umgang mit Technik liegen könnte. Allerdings lehnt diese Altersgruppe den Online-Kauf auch generell eher ab.

© Getty Images ×

Was hat die Pandemie verändert?

Nicht viel - 74% der Österreicher*innen haben ihr Online-Kaufverhalten was Lebensmittel betrifft nicht verändert, 15% nutzten diese Möglichkeit häufiger. Allerdings handelte es sich bei letzteren nicht um ältere und damit gefährdetere Bevölkerungsschichten. Ganz im Gegenteil, 15% jener Über-65-Jährigen die online kaufen, verringerten ihr Konsumverhalten im Internet, während im Vergleich dazu nur 8% es steigerten. Etwa ein Fünftel der 18- bis 34-jährigen bezog während der Pandemie mehr Lebensmittel über Online-Shops.

Es gab des Weiteren in Folge der Corona-Pandemie Umschwünge dahingehend, was Österreicher*innen im WorldWideWeb erwarben. 12% kauften erstmals Nahrungsmittel online, 14% Möbel und Home Dekor, 9% Garten- und Baumarktartikel und 8% Sportausrüstung. Frische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Obst wurden am seltensten im Internet bestellt. Die häufigsten Online-Käufe andererseits beliefen sich auf Kosmetik und Hygieneartikel, Schuhe und Kleidung, Vitamine und Artikel für Haus und Garten.

Welche Attitüde haben Österreicher*innen gegenüber dem Lebensmittelkauf im Internet?

33% verbinden positive Gefühle damit, 34% betrachten es neutral, 24% finden es langweilig und 9% empfinden es als irritierend im Internet Nahrungsmittel zu bestellen.

Wie stehen unterschiedliche Altersgruppen zum Online-Essenseinkauf?

Am beliebtesten ist Online Shopping in der Altersgruppe 18-24, die auch das höchste Maß an positiven Gefühlen damit verbindet. Am meisten genutzt werden die Angebote allerdings von den 45- bis 54-jährigen, die eine neutrale Einstellung dazu pflegen und primär ein Mittel zum Zweck darin sehen. Bei Pensionist*innen im Alter von 65 war der Online-Kauf am unbeliebtesten , 16% empfanden diesen sogar als irritierend.

© Getty Images ×

Was verbinden Sie mit Lebensmittelkauf im Internet?

Aus gegebenen Antwortmöglichkeiten konnten Proband*innen der Studie 5 auswählen. Von den meistgewählten waren vier positiv konnotiert: "Online-Shopping ist einfach", "Die Lieferung erfolgt direkt vor die Haustüre", "Man kann einkaufen wann immer man möchte" und es ist "zeitsparend". Ein Negativaspekt schaffte es auch auf die Liste: "Man kann die Produkte nicht inspizieren bevor man sie erwirbt".