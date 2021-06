Bestellen Sie jetzt bei den besten Mexikanern auf HabGusta.at!

FRESCO GRILL



Das Restaurant in der Liechtensteinstraße 10 im 9. Bezirk hat sich auf mexikanische Spezialitäten spezialisiert. Auf HabGusta.at können beispielsweise Köstlichkeiten wie Burritos, Quesadillas oder Tortillas bestellt und direkt zu Dir nach Hause geliefert werden! Es werden sowohl für Veganer/Vegetarier als auch für Fleischliebhaber zahlreiche Variationen von Burritos angeboten, die alle mit köstlichem Gemüse und pikanten Soßen gefüllt sind. Die Quesadillas sind unter HabGusta.at mit Schweine,- Hühner,- Rindfleischfleisch oder Tofu zu bestellen. Zusätzlich hat das Restaurant eine Aktion für Schüler und Studenten eingeführt: diese bekommen nach einer Registrierung einen Burrito und ein Getränk gratis! Wer kann denn dazu schon nein sagen?

© Fresco Grill ×

MOSQUITO MEXICAN RESTAURANT



Das Lokal in der Margaretenstraße 76 im 5. Bezirk bezeichnet sich selbst eher als Cocktailbar, obwohl zu den Cocktails auch wunderbare mexikanische Köstlichkeiten verzehrt werden können. Von kleinen „Snacks“ wie Zwiebelringe oder Chicken Wings, über die klassischen mexikanischen Gerichte wie Burritos, Enchiladas und Quesadillas, bis hin zu typisch mexikanischen Burgern mit Guacamole oder scharfer Soße – im Mosquito Mexican Restaurant bekommt jeder, was das Herz begehrt. Wer diese Köstlichkeiten auch probieren, allerdings nicht weit fahren möchte, kann auch ganz einfach von zu Hause aus über HabGusta.at bestellen und sich Mexiko nach Hause liefern lassen.

© Mosquito Mexican Restaurant ×

IL MONDO INTERNATIONALE KÜCHE



Das vielfältige Restaurant in der Treustraße 11 im 20. Bezirk hat auf seiner Karte nicht nur mexikanische Spezialitäten, sondern auch Köstlichkeiten aus der ganzen Welt stehen. Damit ist es besonders ein Ziel für Einheimische, die gerne wieder einmal etwas „Exotisches“ probieren wollen. Der Schwerpunkt wird hier bei den Gerichten besonders auf Mexiko, die Türkei und Italien gelegt. Während es für Mexiko-Liebhaber die Klassiker wie Tortillas, Quesadillas, Burritos und Enchiladas gibt, überzeugen die türkischen Gerichte mit dem bekannten Kebap und den Falafeln. Das breiteste Angebot bietet bei Il Mondo die italienische Küche mit einer Vielzahl an Varianten von Pizza, Pasta und köstlichen Desserts. Am besten ist es, sich selbst durch all die Leckereien zu kosten, in dem man auf HabGusta.at bestellt und sich das Essen zu sich nach Hause liefern lässt.