Jetzt online bestellen!

Jeder liebt die Spezialität der Hauptstadt – das Wiener Schnitzel. HabGusta.at bringt die besten Schnitzel direkt zu Dir nach Hause!

Das Restaurant in der Wollzeile 5 im ersten Bezirk ist bekannt für seine sensationellen Schnitzel und andere Wiener Spezialitäten. Vom Tafelspitz bis zum Kalbsbutterschnitzel – Figlmüller kann immer überzeugen. Bereits seit 1905 besteht das Restaurant und erhält seit jeher die österreichische Kulinarik am Leben. Auf HabGusta.at können Spezialitäten der Hauptstadt bestellt werden und auf der Website des Figlmüllers können auch großartige Rezepte nachgekocht werden.

© Figlmüller ×

Auch dieses Lokal in der Laudongasse 27 ist sehr bekannt für seine Wiener Spezialitäten und eine enorme Vielfalt an Wiener Schnitzel Varianten. Vom Schnitzel Hawaii, welches mit Ananas verfeinert ist, über ein scharfes mexikanisches Schnitzel bis hin zum Parmesanschnitzel – bei dieser Vielfalt findet jeder etwas Passendes. Die HabGusta-Kunden sind sogar so begeistert, dass sie dem Lokal 5 aus 5 Sternen geben–da lohnt es sich doch gleich ein Schnitzel zu bestellen!

© Anna's Schnitze Stube ×

Das Restaurant in der Untere Viaduktgasse 17 im dritten Bezirk, ist für seine Schnitzel und Backhendl besonders bekannt. Auch andere österreichische Spezialitäten werden angeboten, doch die Gäste bestellen am Häufigsten Schnitzel und Backhendl. Auch hier gibt es außergewöhnliche Variationen des herkömmlichen Schnitzels. Beispielsweise werden Kürbiskernschnitzel als steirische Spezialität geführt oder auch ein Crispy Schnitzel. Das Lokal achtet besonders auf die ausschließliche Herstellung mit regionalen Hühnerprodukten, um die Qualität ihres Essens zu sichern. Wer nun Gusta auf ein Schnitzel oder Backhendl bekommen hat, kann ganz einfach auf HabGusta.at online bestellen.