Bestellen Sie jetzt auf HabGusta.at!

Die indische Küche ist weltweit beliebt. Auf HabGusta können die bekannten Spezialitäten und exotische Neuheiten bestellt werden.

Das indische Restaurant in der Florianigasse 3 im 8. Bezirk hat sich besonders auf die Spezialitäten aus Nordindien spezialisiert. Es gibt vier verschiedene Biryani-Arten, welche entweder mit Rind, Lamm, Huhn oder vegetarisch zubereitet sind. Hühner-, und Lammfleischgerichte sind in Nordindien besonders beliebt. Dieses wird meist mit Gemüse, Reis und Currysauce serviert. Auf HabGusta.at können hier ebenfalls bereits zusammengestellte Mittagsmenüs bestellt werden. So lieferst Du Indien direkt zu Dir nach Hause!

© habgusta ×

Das Restaurant auf der Landstraße Hauptstraße wird seinem Namen gerecht, denn ihr Angebot ist wirklich crazy. Besonders für vegan lebende Menschen gibt es eine riesige Auswahl an Köstlichkeiten und auch Curry-Liebhaber werden dieses Restaurant einfach lieben. Das hausgemachte Curry gibt es in der roten, gelben, grünen Version oder auch mit Erdnüssen oder Hühnerfleisch. Sehr beliebt ist auch das Fingerfood, welches von Frühlingsrollen, über gebackene Shrimps bis hin zu Hühnerspießen reicht. Du möchtest Dich durch die traditionelle indische Küche kosten? Dann bestelle jetzt auf HabGusta.at!

Das indische Lokal in der Linzer Straße ist das typisch-indische Lokal, das sich jeder von uns vorstellt, wenn gesagt wird: „Gehen wir zum Inder essen“. Klein, aber fein. Mit einer enormen Auswahl an Vorspeisen und exotischen Hauptspeisen überzeugt das Restaurant nicht nur seine Gäste, sondern auch die Menschen, die die Köstlichkeiten über HabGusta.at zu sich nach Hause liefern lassen. Probiere es gleich aus und bestelle auch Du ganz gemütlich von zu Hause aus!

Das Restaurant in der Margaretenstraße 34 im 4. Bezirk überzeugt mit seiner Vielfalt an Fleisch-, und Fischgerichten. Taste of India bietet auch um nur 7,90€ täglich drei Mittagsmenüs an, welche mit Reis/Brot, Salat und einer Suppe serviert bzw. geliefert werden. Zögere nicht und bestelle jetzt auf HabGusta.at Dein Lieblingsessen schnell und einfach von Zuhause aus!