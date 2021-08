Die Vorteile der vegetarischen Ernährung

Dass eine vegetarische Ernährung Vorteile mit sich bringt, ist bereits weitläufig bekannt.

Kein Wunder also, dass der Fleischkonsum in Österreich von 2007 bis 2019 um fast sieben Prozent gesunken ist. Ein Grund dafür ist, dass die Agrarwirtschaft einen großen Beitrag zum Klimawandel hat. Es gibt aber weitere Gründe für die persönliche Gesundheit, welche im Artikel noch beleuchtet werden. Aus Gewohnheit stellt sich bei vielen Personen die Frage, wie man auf Fleischprodukte verzichten soll. In diesem Artikel schauen wir uns die Vorteile von wenigem Fleischkonsum an und wie dieser bewerkstelligt werden kann.



Auf Fleisch zu verzichten hat viele positive Effekte auf die Gesundheit. Durch Fleischwaren nimmt der Körper mehr gesättigte Fettsäuren und Cholesterin auf. Dadurch gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit an Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz- und Gefäßerkrankungen, Magen- und Darmerkrankungen und Übergewicht zu leiden. Wie der Blog von Betway Sportwetten zeigt, ist eine vegetarische Ernährung auch im Sport vom Vorteil. Viele Profi-Sportler, wie Serge Gnabry, Lewis Hamilton und Novak Djokovic, ernähren sich auf pflanzlicher Basis. Sie schwärmen von einer reduzierten Erholungszeit und, dass pflanzliche Nahrung mehr Nährstoffe wie Antioxidantien enthalten, die auf den Körper entzündungshemmend wirken.



Obwohl eine vegetarische Ernährung Vorteile hat, stellt sich für viele trotzdem die Frage, wie man damit genug Nährstoffe zu sich nehmen kann. Vor allem als Proteinquelle ist Fleisch weitverbreitet und verwendet. Zum Glück gibt es hier mittlerweile genug pflanzliche Nahrungsmittel, aus denen man ausreichend Proteine gewinnen kann. So sind Hülsenfrüchte eine gute Alternative. In Linsen und Bohnen stecken viele Proteine und es gibt im Internet auch Kochrezepte, um diese so schmackhaft wie möglich zu machen. Tofu und Halloumi sind weitverbreitete Alternativen zu Fleisch. Halloumi hat seit einigen Jahren den Einzug beim Grillen gefunden und ist für viele Leute aus der Ernährung nicht mehr wegzudenken. Damit können auch großartige Wraps angefertigt werden. Einfach den Halloumi anbraten, Ofengemüse zusammenschneiden, eine Joghurtsoße dazu und fertig ist ein leckeres und gesundes Abendessen. Wer lieber im Gemüse Proteine zu sich nehmen will, kann dafür auf Spinat, Spirulina und Brokkoli setzen. Als Snacks für zwischendurch bieten sich Nüsse (Mandeln) und Samen (Hanf Samen, Kürbiskerne) an. Diese können auch mit griechischem Joghurt und Haferflocken gemixt werden.



Wie man sieht, gibt es genügend Gründe und Optionen, um eine vegetarische Ernährung zu starten. Es bietet eine gesundheitliche Verbesserung und es gibt viele schmackhafte Proteinquellen, die nicht Fleisch sein müssen. Um eine gesundheitliche Verbesserung zu haben ist die Ernährung der beste Weg, aber auch auf Sport sollte man nicht vergessen. Ärzte empfehlen in der Woche dreimal mindestens eine halbe Stunde Ausdauersport zu betreiben. So kann die Wahrscheinlichkeit für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung stark vermindert werden. Wer jedoch trotzdem nicht auf sein Wiener Schnitzel verzichten will, kann auch probieren den Fleischkonsum zu reduzieren und genauer auf die Herkunft des Fleisches zu schauen. Ernährungsberater empfehlen generell nicht mehr als 600 Gramm Fleisch und Wurst in der Woche zu sich zu nehmen. Wenn man weniger konsumiert kann man dann auch hochwertigeres Fleisch kaufen und genauer schauen, wo es herkommt. Am besten ist es regional und biologisch einzukaufen. Mit diesen Tipps tut man dann nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern auch der Umwelt und man hilft der regionalen Agrarwirtschaft.