Reines Natursauerteigbrot. Feinste Konditormehlspeisen. Bio-Brote und Vollkorn-Gebäck.

Traditionsbäcker über Generationen

Seit 1910 ist der Nahversorger und Bäckermeister Kleestorfer in St. Valentin nicht mehr wegzudenken. Die Großeltern sind ausschlaggebend für den Grundstein des Erfolgs. Ursprünglich ausgehend von einem Bürgerhaus mit Land- und Gastwirtschaft ist der Name Kleestorfer zu einem führenden Unternehmen im Mostviertel etabliert. Mit viel Fleiß, Ehrgeiz, Engagement und Weitblick haben etliche Generationen Pionierarbeit geleistet, um einen Betrieb mit solch hohen Standards zu schaffen.

© Bäckerei Kleestorfer

Mit Dynamik und Leidenschaft gebacken

Seit 1982 ist der jetzige Besitzer Karl Kleestorfer im Einsatz. Der qualitätsorientierte Bäcker- und Konditormeister zeichnet sich durch viel Dynamik und Leidenschaft für sein Unternehmen aus. Dank seiner Strategien führt er mittlerweile fünf erfolgreiche Geschäfte im Mostviertel, die allesamt großen Anklang bei seinen Kunden in der Region finden und sich außerordentlicher Beliebtheit erfreuen.

© Bäckerei Kleestorfer

„Der Kunde ist König“

Sein Konzept ist so einfach wie mittlerweile selten. Seine Kunden lieben den Bäcker- und Konditormeister nicht nur wegen seiner großen Auswahl an Broten und Gebäck, wegen seiner Qualität an hochwertigen Naturprodukten, die er ausschließlich für seine Bäckereien verwendet. Nein, nicht nur – denn der Mensch an sich wird bei ihm noch ganz groß geschrieben, das ist ihm wichtig. „Der Kunde ist König“ – freundlich und höflich muss er begrüßt werden und wohl muss er sich fühlen, das ist auch Pflicht für seine Mitarbeiter, die ihm auch sehr am Herzen liegen. Die Leute sollen gern und ungezwungen zu ihm einkaufen kommen und das Verkaufs- und Servicepersonal im Café soll eine Schlüsselfigur für seine Kunden einnehmen. Das macht sich bezahlt, denn die Mostviertler lieben seine gesunden Brote und seine leckeren Mehlspeisen.

Jedem Mostviertler sein Mostviertlerbrot!

Karl Kleestorfer selbst ist gesunde Ernährung wichtig und ein großes Anliegen. Daher ist es nur natürlich, dass seine Naturprodukte, Brote wie Dinkel-, Roggen-, Haus-, Gewürz-, Land- oder Mostviertelbrot reißenden Absatz finden – und das ist lediglich ein geringer Auszug aus seinem Sortiment. Ganz abgesehen von der riesigen Auswahl an Süßspeisen und Produkten aus der traditionellen Germteigzubereitung mit Dampfl. Er selbst sagt: „Gesundes Essen muss nicht eintönig sein – auch im Lieblingsbrot werden alle wichtigen Aufbaustoffe der Natur verarbeitet.“ Kleestorfer bäckt mit Natursauerteig und Vollkornmehl aus eigener Herstellung nach alter Handwerkstradition.

Kurzum, Kleestorfer ist ein Nahversorger mit jeder Menge Kompetenzen, die längst nicht mehr selbstverständlich sind und sich oftmals schwer finden lassen. Sein Unternehmen steht für Frische – Regionalität – Qualität – Freundlichkeit und Service.

Jeder Besuch ein Erlebnis!

Bäcker- & Konditormeister Karl Kleestorfer verrät…

© congerdesign

Warum ist Roggenvollkornbrot so wertvoll?

In erster Linie lässt Roggenvollkorn den Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigen wie Weizen es tut und hält dadurch länger satt.

Zudem hat es eine deutlich höhere Nährstoffdichte.

Der hohe Kleieanteil des Korns fördert die Darmtätigkeit.

Der Rutingehalt beugt Arterienerkrankungen vor.

Roggenbrot ist fester als anderes Brot und muss daher intensiver gekaut werden, was in Folge die Verdauungsorgane anregt.

Manche Menschen fühlen sich nach dem Verzehr von Roggenvollkornbrot aufgebläht.

Hier einige Tipps zur besseren Verträglichkeit:

Wichtig ist, dass das Vollkornbrot aus ausgemahlenem Korn stammt.

Essen Sie das Brot erst zwei Tage nach dem Kauf und backen Sie es im Toaster noch einmal auf – dadurch wird es bekömmlicher.

Beim guten alten Natur-Sauerteig dürfen sich Mikroorganismen über die Stärke hermachen und sorgen für eine gewisse Vorverdauung. Sie werden schneller satt und nehmen leichter ab.

Kontakt:

Bäckerei – Konditorei – Café Kleestorfer

4300 St. Valentin

Werkstraße 13

Telefon: +43 (0) 7435 – 52363