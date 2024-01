Frühlingsauftakt zur „Vienna Sparkling Show“ im Palais Hansen Kempinski, am 22. Februar

Die hochkarätige Veranstaltungsreihe der dynamischsten Weinmesse des Landes konzentriert sich am 22. Februar 2024 in ihrer exklusiven Eventreihe auf das bevorstehende Frühjahrs- und Sommergeschäft der Welt der (Schaum)-Weine. Auch in diesem Jahr wird eine eigene Masterclass angeboten.

Nach der jährlichen Winterpause steht am 22. Februar erneut das Motto "alles prickelt" im Mittelpunkt. Die populäre Weinmesse "Wine Affairs" bietet im Rahmen ihrer "Vienna Sparkling Show" eine erstklassige Bühne für talentierte Persönlichkeiten aus der Weinwelt, um sich vor einem kennerhaften Publikum zu präsentieren. In den großzügigen Räumlichkeiten des renommierten Luxushotels an der Wiener Ringstraße werden begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Hause Kempinski eine Vielzahl von unterschiedlichsten Schaumweinspezialitäten ausgestellt und verkostet. Exklusive Masterclass für Profis & Co Vor dieser Veranstaltung findet auch in diesem Jahr wieder eine exklusive Masterclass statt, die speziell für Weinprofis, Journalisten, Sommeliers und Händler von der Sektkellerei Schlumberger organisiert wird. Hier werden die neuesten Trends sowie eine breite Palette an kostbaren Weinen aus dem traditionsreichen Hause der Wiener Sektkellerei in einem kleinen, limitierten Rahmen von einem erfahrenen Sommelier detailliert präsentiert. "Die Vienna Sparkling Show ermöglicht es den herausragenden Schaumweinproduzenten bereits vor dem Start der Frühjahrssaison, ihre exzellenten Weine einem erwartungsvollen und neugierigen Publikum von Weinliebhabern zu präsentieren. Durch die bereits zum zweiten Mal stattfindende Masterclass von der renommierten Sektkellerei Schlumberger verleihen wir dieser begehrten Weinveranstaltung einen zusätzlichen Mehrwert für Fachleute aus der Weinwelt sowie für Liebhaber, die ihr Wissen im Bereich der Weinverkostung vertiefen möchten. Das Palais Hansen Kempinski Vienna, als einer unserer festen Veranstaltungsorte, bietet den bereits bekannten und geschätzten Rahmen für ein opulentes Genussfest mit erlesenen Schaumweinen aus dem In- und Ausland, eingebettet in eine edle und urbane Atmosphäre", sagt Jakob Lackner begeistert über die kommende Frühjahrsausgabe seiner beliebten Eventreihe. Eintrittskarten im Vorverkauf sind für 27 Euro auf http://www.wine-affairs.at erhältlich. oe24 verlost 3x2 Tickets für die Veranstaltung - gleich anmelden und gewinnen: Tickets für die Vienna Sparkling Show gewinnen Erlesenster prickelnder Wein von Weltstar Mary J. Blige, Spezialitäten von Schaumwein-Superstars aus Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und Österreich. Dank des umfassenden Netzwerks von Wine Affairs wurden die besten nationalen und internationalen Winzer, Spirituosenproduzenten und Delikatessenhersteller mit ihren exquisitesten Produkten für die herbstlichen Veranstaltungen gewonnen. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem: Weingut Stift Klosterneuburg, Wagram

Sektkellerei Szigeti GmbH, Neusiedlersee

Schlumberger Wein- und Sektkellerei, Wien

Familienweingut Honsig, Weinviertel

Naber Kaffeemanufaktur GmbH "Schaumweinkontor"

Champagne Etienne Oudart

Champagne Delouvin-Nowack

Aguila, Maison Crémant de Limoux, Frankreich

Champagne Guy Mea

Fantinel, Italien

Sungoddess Wines by Mary J.Blige, Italien

Rocca dei Forti, Italien

Pratello, Italien

La Montina Franciacorta, Italien

Villa Franciacorta, Italien

Cantine Ceci, Italien

Christoph Hoch, Kremstal

Christina Hugl, Weinviertel

Weingut Klein, Weinviertel

Castellroig, Spanien

Sekt-Manufaktur Schloß Vaux, Rheingau

Villa Simone Spumante, Italien

Weingut Cobenzl, Wien

Weingut Taucher, Eisenberg, Südburgenland

Weingut Gruber 43, Kamptal

und viele mehr. Die Verkostung erfolgt aus edlen, hauchdünnen und mundgeblasenen Weingläsern von Sophienwald Glas aus Österreich. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Weingütern werden auf www.wine-affairs.at regelmäßig aktualisiert. WINE AFFAIRS “The Vienna Sparkling Show” Datum: Donnerstag, 22. Februar 2024

Masterclass der Sektkellerei Schlumberger: 14.30.-15.30 Uhr Hauptveranstaltung „Schaumweingala“

Uhrzeit: 16.00 bis 22.00 Uhr (Tasting) Eintritt: 27 Euro VVK, 30 Euro Abendkassa

Ort: Palais Hansen Kempinski Vienna

Adresse: 1010 Wien, Schottenring 24

Website: http://www.wine-affairs.at