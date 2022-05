Gesunde Pommes aus Gemüse selber machen – wichtige Hinweise & Tipps

Pommes sind eine beliebte Beilage zu etlichen Gerichten.

Leider handelt es sich dabei nicht gerade um eine gesunde Speise. Außen knusprig und innen schön weich, so lieben Jung und Alt die Kartoffelstäbchen. Diese enthalten in der Regel jedoch sehr viel Fett, noch mehr Kalorien und zudem das gesundheitlich umstrittene Acrylamid, welches einigen Studien zufolge krebserregend sein kann. Im Restaurant oder aus der Tiefkühltruhe sollte man Pommes daher am besten nicht, wenn nur in Maßen verzehren. Besser ist es, wenn man die Pommes selbst zubereitet. So wissen Sie genau, was drin ist und wie die knusprige Beilage hergestellt wurde. Es ist kein Hexenwerk, Pommes selber zu machen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie man Pommes aus verschiedenen Gemüsesorten gesund zubereiten kann.



Leckere Gemüse-Pommes – die richtige Zubereitung ist entscheidend



Nicht immer müssen Pommes in der Fritteuse mit viel Fett zubereitet werden, um knusprig zu sein. Meist ganz ohne oder mit sehr wenig Fett kommen Pommes aus dem Backofen und der Heißluftfritteuse aus. Dadurch, dass weniger Fett genutzt wird, haben die Pommes automatisch weniger Kalorien. Um die Pommes in der Heißluftfritteuse oder dem Backofen zuzubereiten, müssen Sie diese zunächst in Streifen schneiden, welche aber nicht zu dünn sein sollten. Je dicker die Pommes sind, desto langsamer kann Acrylamid entstehen. Würzen Sie die Pommes mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver oder einem anderen Gewürz nach Ihrem Geschmack. Anschließend geben Sie diese mit einem kleinen Schuss Öl in den vorgeheizten Backofen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder in die Heißluftfritteuse. Eine Heißluftfritteuse gart die Pommes übrigens im Gegensatz zu einer normalen Fritteuse mit heißer Luft und nicht mit viel Fett. Welche Heißluftfritteuse sich für Ihr Vorhaben eignet, erfahren Sie in einem Heißluftfritteuse Test, wie beispielsweise von Sven Gaiser. Es gibt zahlreiche Modelle in unterschiedlichen Preisklassen und Größen.



Dieses Fett eignet sich für die Herstellung von Pommes



Da Fett bekanntlich ein Geschmacksträger ist, schmecken fettige Lebensmittel wie Pommes oder Chips einfach lecker. Wenn Sie jedoch Pommes mit Fett zubereiten möchten, dann sollten Sie zum richtigen Fett greifen. Gehärtete Öle und Transfette sind mehreren Studien zufolge schädlich für die Gesundheit und sollten nicht in hohen Mengen konsumiert werden. Hochwertige Pflanzenöle wie Rapsöl hingegen sind die bessere Wahl, wenn es darum geht, Pommes mit Öl zuzubereiten. In den Pflanzenölen sind Omega-3-Fettsäuren enthalten, welche sich positiv auf die Gesundheit auswirken können.



Zusammenfassend kann man daher sagen, dass man für gesunde Pommes auch zu gesundem Fett greifen sollte. Bereiten Sie die Pommes also im Backofen oder in der Heißluftfritteuse zu, müssen Sie auf den Rauchpunkt des Öls achten. Werden auch gesunde Öle stark erhitzt, können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen. Zum Frittieren bei großer Hitze eignen sich deshalb am besten Butterschmalz oder Kokosfett.



Es müssen nicht immer Kartoffeln sein - köstliche Gemüsealternativen



Klassischerweise werden Pommes aus Kartoffeln hergestellt. So bekommt man die knusprige Beilage auch in den Restaurants oder Fast-Food-Ketten. Seit einigen Jahren sind zu den normalen Kartoffeln auch Süßkartoffeln auf das Radar der Pommesliebhaber geraten und werden als Alternative zur herkömmlichen Variante angeboten. Im Gegensatz zu den Pommes aus Kartoffeln enthalten Süßkartoffelpommes zwar mehr Fett, haben aber einen geringeren glykämischen Index, wodurch sie länger satt machen. Doch warum sollte man Pommes nicht auch aus anderen Gemüsesorten herstellen? Kohlrabi oder Pastinake können ebenfalls zu Pommes verarbeitet werden und sehen dem Original optisch sehr ähnlich. Weiterhin enthalten sie viel weniger Kalorien und kaum Kohlenhydrate, weshalb sie sich auch für die Low-Carb-Ernährung eignen. Gesunde Pommes lassen sich mit diesem Gemüse auf jeden Fall herstellen. Neben Kohlrabi und Pastinake können Sie gesunde Pommes aber auch mit Karotten, Topinambur oder roter Beete zubereiten. Natürlich ist das nicht jedermanns Geschmack und sicherlich gewöhnungsbedürftig, wenn man sich an den Geschmack von Kartoffelpommes erinnert, jedoch können Sie es einfach mal ausprobieren.



Soßen ganz einfach selber machen und Kalorien sparen



Mayo und Ketchup sind die wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Soßen für Pommes. Da diese jedoch einen hohen Kaloriengehalt haben, sorgen sie neben einem guten Geschmack auch für ordentlich Hüftgold. Wer dennoch nicht auf eine Soße zu den Pommes verzichten möchte, der kann diese ganz einfach selber machen. Es gibt im Internet zahlreiche gesunde Rezepte für Mayonnaise und Ketchup, die man mit viel weniger Fett und aus natürlichen Zutaten herstellen kann. Auf diese Weise kann man seine Lieblingszutaten verwenden und weiß ganz genau, was in der Soße steckt. Nicht selten kann man gleich eine größere Menge der Soße herstellen und für die nächsten Tage aufbewahren.