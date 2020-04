Delikat essen und trinken daheim: Eine Auswahl der Lokale, die uns derzeit mit Gaumenfreuden versorgen – und auch zustellen.



KÄRNTEN

■ Bärenwirt Hermagor.

Wirtshausklassiker.

Tel. 0664 751 139 35

■ La Bottega Cucina Italiana.

Italienisch in Klagenfurt.

Tel. 0463 218 121



NIEDERÖSTERREICH

■ Firenze. Ristorante &

Pizzeria in Krems.

Tel. 02732 213 40

■ Salzstadl. Hausmanns-

kost in Krems.

Tel. 02732 703 12

■ Rajput. Indische Gerichte.

Tel. 02742 265 54



OBERÖSTERREICH

■ Essig’s. Edelgreißlerei

in Linz. Tel. 0732 770 193

■ Gasthaus Hinterreitner. Austro-Fusionsküche in

Vorchdorf. Tel. 07614 62 45

■ Franz Ferdinand. Weinlieferservice in Steyr. Tel. 07252 904 12



SALZBURG

■ Die Cabreras. Mexikanische

Küche in Salzburg.

Tel. 0699 108 86 555

■ Paradoxon. Kreative

Fusionsküche in Salzburg.

Tel. 0664 16 16 191

■ Innviertler Goldhaubenknödel. Knödelspezialitäten aus

Seekirchen am Wallersee.

Tel. 0664 920 53 58



STEIERMARK

■ Wirtshaus Laufke. Wirtshausspezialitäten in Graz.

Tel. 0664 453 87 60

■ Domaines Klinger. Delikatessen und Wein Süd- und West-

Steiermark sowie Graz.

Tel. 03465 50 500

■Krainer. Drei Hauben in

Langenwang. Tel. 03854 20 22



TIROL

■ Phil’s. American

Kitchen in Innsbruck.

Tel. 0650 790 39 69

■ Peter’s Grill. Deftiges in

Maurach am Achensee.

Tel. 0676 930 1400



VORARLBERG

■ Is(s)so. Bistro in Bregenz.

Tel. 0664 487 61 37

■ Adler Grossdorf. Mit

speziellem Ostermenü

aus Egg. Tel. 0650 456 34 37

■ Gasthaus Engel. Tradition

trifft Moderne in Hard.

Tel. 0664 246 74 77



WIEN

■ Albert. Hausmannskost –

Mittagsmenü. Tel. 01 956 7114

■ Ariston Hellenic Restaurant. Griechische Küche.

Tel. 01 402 64 15

■ Colono. Tapas-Bar.

Tel. 0660 936 24 37

■ Deli Bluem. Suppen,

Currys, Aufstriche im Glas.

Tel. 890 04 49

■ Flatschers. Top-Steaks und Burger. Tel. 01 523 42 68

■ Freyenstein. Für wahre Gourmets. Tel. 0664 43 90 837

■ Go Thali. Indische Küche.

Tel. 01 212 44 77

■ Gorilla Kitchen. Burritos,

Bowls, Sandwiches.

Tel. 0660 706 94 12

■ Ignaz Jahn. Angeblich die

besten Käsespätzle.

Tel. 01 890 72 10

■ Lingenhel. Greißlerei und

Käserei. Tel. 01 71 15 66

■ Nagoya Sushi. Sushi

& Co. Tel. 585 75 33

■ Otto Bauer. Kreative, junge Küche. Tel. 0676 77 45 662

■ Ristorante Ramundi. Mediterrane Küche. Tel. 01 609 15 84

■ Plachutta. Tafelspitz zur Selbstabholung. Tel. 01 370 41 25

■ Regina Margherita. Pizza vom Feinsten. www.barbaro.at

■ Schachtelwirt. Hausmannskost im Karton. Tel. 01 532 07 07

■ Split. Kroatisches Flair für zu Hause. Tel. 01 804 09 15

■ Steirereck. Hoch dekorierte Kochkunst. www.steirereck-hausbesuch.at

■ Tiger. Quer durch Südostasien. Tel. 0650 550 21 27

■ Zur Alten Kaisermühle.

Von Burger bis Schnitzel.

Tel. 01 26 33 529