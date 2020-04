- Einfrieren: Teilen Sie den 500-g-Würfel in dicke Scheiben und wickeln Sie diese in Frischhaltefolie ein. Danach lagern Sie die Scheiben in Gefrierbeuteln oder -dosen im Tiefkühler.

- Auftauen: Die benötigten Portionen aus dem Tiefkühler nehmen und über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. WICHTIG: Germ darf niemals austrocknen! Dann muss sie rasch verarbeitet werden. Eine weitere Lagerung ist nicht mehr möglich. Das Auftauen macht die Germ evt. weicher als gewöhnlich. Dies hat auf die Triebfähigkeit keinen Einfluss, sie kann wie gewohnt verwendet werden. Sollten Sie aber unsicher sein: Lösen Sie ein wenig Germ in lauwarmem Wasser auf und geben Sie etwas Zucker dazu. Ist sie in Ordnung, bilden sich innerhalb von 5– 10 Minuten Blasen und das Volumen vergrößert sich deutlich.