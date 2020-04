Laufke in Graz (Stmk.)

Jede Woche gibt es mindestens 4 Gerichte, die im Rexglas geliefert werden. Bei einer Bestellung unterstützt man gleichzeitig die Caritas-Einrichtung Marienstüberl. Denn pro Bestellwert von 10 Euro geht je ein Euro direkt an die Einrichtung, die auch während der Coronavirus-Krise das Angebot für Bedürftige aufrechterhält. Ein Glas gibt es ab 6 Euro, bestellbar unter: www.laufke.net

VINEA in Ehrenhausen (Stmk.)

Von Restaurant und Vinothek zum Nahversorger mit Slow-Fast-Food – im VINEA gibt es ab sofort 200 Weine und Produkte regionaler Produzenten. Außerdem gibt es traditionelle Gerichte im Rexglas, wie zum Beispiel Bouillabaisse oder einen Linseneintopf. Zusätzlich gibt es Cevapcici im Brot sowie den Burger ­VINEA-Style vom Grill zum Mitnehmen. Preis zwischen 5 und 13 Euro. www.facebook.com/

VineaRestaurant

Csencsits in Harmisch (Bgld.)

Geliefert werden zum Beispiel Fischsuppe, Spargel-Gemüse-Kräuterragout oder Coq au Vin. Die Gerichte gibt es im Glas oder vakuumiert, so kann man sie ­sogar einige Zeit im Kühlschrank aufbewahren. Verwendet werden vor allem regionale Produkte. Ab 6,50 Euro. csencsits.at

Steiereck in Wien

Onlinebestellungen bis 14 Uhr werden noch am selben Tag zwischen 16 und 19 Uhr ausgeliefert. Abholungen im Shop sind zwischen 15.30 und 19 Uhr möglich. Auf der Speisekarte findet sich u. a. Pilz-Beuschel und veganes Curry. www.steirereck.at

Restaurant Konstantin Filippou & Porcella, Wien

In Kooperation mit Filippou kann man bei Porcella nun Essfertiges im Glas bestellen. porcella.at