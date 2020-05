Als gute Alternative zum Restaurant-besuch bietet sich ein Picknick mit Mama an.

Reservierungen zum Brunchen fallen wohl am heurigen Muttertag flach. Die gute Nachricht ist, es gibt eine vielversprechende Alternative: Das klassische Picknick an der frischen Luft feiert sein Comeback. Wer sich und die eigene Mama verwöhnen möchte, kann bereits gefüllte Körbe mitsamt Decke, Geschirr und Proviant beim Restaurant bei der Hermes Villa im Lainzer Tiergarten in Wien abholen. Ob Frühstücksvariationen oder deftigere Speisen, das Angebot des Restaurants Hermes ist vielfältig.

Picknickkörbe können für zwei Personen ab 30 Euro vorbestellt werden. hermes-villa.at