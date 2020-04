Slow-Food-Eis für daheim

Gelato-Lieferservice und Abholstation.

Sie haben Gusto auf Eis, das nach italienischer Eismacherkunst und Slow-Food-Kriterien her­gestellt wird? Dann sollten Sie das Angebot von Leones Gelato nutzen: Täglich werden unter www.leones.at die aktuellen Sorten online gestellt – bis 21 Uhr hat man die Möglichkeit, seine Bestellung per E-Mail unter ciao@leones.at abzugeben. Nach erfolgter Bezahlung erhält man am nächsten Tag seine Bestellung, die man gleich genießen oder im Tiefkühlfach aufbewahren kann. Weitere Infos auf der Website (siehe oben). Ansonsten steht die Filiale im 8. Bezirk zur kontaktlosen Abholung von 12 bis 15 Uhr bereit.



Gelato-Genuss zum Verschenken. Zudem kann man seiner Familie, seinen Freunden und Co., die man jetzt nicht persönlich sehen kann, eine kleine Freude bereiten und das Eis mit einer handgeschriebenen Grußkarte liefern lassen. Einfach den Text angeben, und das Team von Leones kümmert sich darum. Eine schöne Idee, seinen Liebsten zu zeigen, dass man an sie denkt!

Angebot und Preise:

1-Liter-Box/6 Sorten: 18,50 Euro

0,5-Liter-Box/4 Sorten: 10,50 Euro

Mindestbestellwert: 18,50 Euro

Liefergebühr: 4,50 Euro

(ab 37 Euro gratis)

Stanitzel +0,30 Cent