Zum Schwarzen Kameel bietet Lieferservice an.

Traditionshaus. Restaurant, Weinhandlung und Patisserie – Genuss wird in der Top-Gastroadresse „Zum Schwarzen Kameel“, die seit dem Jahr 1618 besteht, großgeschrieben. Wer nach wie vor nicht auf die verschiedensten Schmankerln verzichten möchte und das derzeit angebotene Take-away nicht nutzen kann, hat nun Grund zur Freude, denn erst kürzlich wurde der Delikatessen-Shop adaptiert – vom Geschenkkorb für die Liebsten oder für den genussvollen Aperitivo in den eigenen vier Wänden – die Wiener Institution bietet für jeden Anlass und Gusto die passenden Köstlichkeiten. Per E-Mail oder telefonisch können raffinierte Patisserie-Kunstwerke sowie Pikantes, die berühmten Brötchen und vieles mehr vorbestellt werden – die Lieferung erfolgt am nächsten Tag und umfasst ganz Wien. Weitere Infos finden Sie online unter www.kameel.at