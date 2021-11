Fisch selber räuchern - mit diesen Tipps klappt es

Das Räuchern ist eine alte Garmethode, die sich über die Jahrtausende bewährt hat.

Geräucherter Fisch ist nicht nur länger haltbar, sondern hat auch ein besonders tolles Aroma. Sehr beliebt in geräucherter Form sind fette Fische wie Makrele, Lachs oder Hering. Die Fische werden beim Räuchern in einem speziellen Räucherofen erhitzt und verlieren dabei eine Menge Wasser. Der Vorteil liegt darin, dass bei dieser schonenden Garmethode kaum Vitamine verloren gehen und der Nährstoffgehalt im Fisch sogar steigt. Vergleicht man geräucherten Fisch mit frischem Fisch, so ist der Gehalt an Eiweißen, Mineralstoffen und Fett höher. Räucherfisch hat somit mehr Kalorien, enthält aber gleichzeitig eine größere Menge an Omega-3-Fettsäuren, die neben ihrer entzündungshemmenden Eigenschaft auch zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen sollen. Fisch aus dem Räucherofen ist demnach eine leckere und gesunde Speise, die sich auch ganz leicht zu Hause zubereiten lässt. Frischer können Sie den geräucherten Fisch wohl kaum bekommen! In diesem Artikel erfahren Sie, wie man Fisch selber räuchern kann und was man dazu benötigt.



Räucherfisch einfach selbst gemacht - das benötigen Sie



Wenn Sie Fisch zu Hause selber räuchern möchten, brauchen Sie das passende Equipment. Besonders wichtig ist ein Räucherofen. Das Prinzip des Garens ist in der Regel bei jedem Räucherofen gleich - unabhängig davon, welche Hitzequelle oder Größe der Ofen besitzt. Der Fisch wird aufgehangen und dann fährt man die Hitze langsam hoch, bis die gewünschte Gartemperatur erreicht ist. Weiterhin benötigen Sie eine Räucherschale sowie Räuchermehl oder Räucherchips. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen wie Eiche, Pflaume oder Aprikose. Als Hitzequelle brauchen Sie eine Räucherbox oder eine Räucherpistole. Die passenden Utensilien zum Räuchern finden Sie beispielsweise bei Allpax. Beachten Sie, dass Sie während des Garvorgangs den Ofen unbedingt für wenige Minuten über 90 Grad erhitzen sollten. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass eventuelle Keime abgetötet werden. Je nach Größe der Fische und gewählter Temperatur variiert die Garzeit. Als Faustregel gilt, dass der Fisch gar ist, wenn die Augen weiß sind und die Rückenflosse sich ganz leicht ablösen lässt.



Für das perfekte Aroma - Nass- oder Trockensalzen?



Bevor Sie den Fisch räuchern, müssen Sie ihn salzen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Beim Nasssalzen legt man die Fische in eine Lake ein, sodass eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Salzes sichergestellt wird, was besonders bei großen Fischen von Vorteil ist. Halten Sie sich beim Mischungsverhältnis an diese Regel: Auf einen Liter Wasser kommen 60 Gramm Salz. Ist der Fisch besonders fettig, dürfen es auch 80 bis 100 Gramm Salz sein. Lassen Sie die Fische für 8 bis 12 Stunden in der Salzlake. Eine andere Methode ist die Trockensalzung, welche sich besonders gut für Filets eignet und viel schneller geht als das Nasssalzen. Bestreuen Sie die Fische oder Filets einfach mit Salz und verteilen es gleichmäßig. Verwenden Sie ungefähr die Menge an Salz, welche Sie auch zum Braten nehmen und verdoppeln diese. Bei der Trockensalzung ist jedoch die Gefahr höher, dass Sie den Fisch versalzen.



Vor dem Garen wird der Fisch getrocknet



Nach dem Salzbad wird der Fisch kurz gewaschen. Reiben Sie die Fische anschließend mit Küchenpapier trocken und ziehen sie auf die Räucherhaken oder legen sie bereits auf den Rost. Für große Fische wie Aale oder Hornhechte eignet sich ein hoher Ofen besser, für das Liegendräuchern mehrerer Forellen ist ein flacher Ofen mit Rost optimal. Je nach Jahreszeit und Wetterlage haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die Fische an einer Wäscheleine aufzuhängen und auf diese Weise oberflächlich zu trocknen. Ansonsten hängen Sie diese bei geöffneter Tür schon mal in den Räucherofen. Lassen Sie die Fische bei einem kurzen Startfeuer kurz ablüften, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt. Im Sommer hat die Ofenmethode weiterhin den entscheidenden Vorteil, dass der Rauch während der Trocknung zusätzlich lästige Fliegen abhält. Nun ist der Fisch fertig zum Garen.



Leckeren Fisch zu Hause räuchern - darauf kommt es an



Erst nach dem Garen beginnt die eigentliche Veredelung der Fische im Räucherofen. Für den Geschmack des Fischs ist die Wahl des zum Heizen verwendeten Holzes entscheidend. Optimal eignen sich harte Laubhölzer zum Räuchern, weshalb man klassischerweise Buchenholz für die Zubereitung von Räucherfisch verwendet. Harzhaltige Baumsorten oder Nadelhölzer sind nicht geeignet. Einen besonders tollen Geschmack bekommt der Fisch übrigens durch Obsthölzer. Wesentlich entscheidender als das Holz ist für das Räucherergebnis jedoch die Wahl des Räuchermehls, welches zusätzlich mit Gewürzen wie Wacholder versehen werden kann. Hierbei sind Ihrer Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Sie können jegliche Gewürze verwenden, die Sie mögen und ausprobieren, welche Kombinationen für den besten Geschmack sorgen.