Weber präsentiert revolutionären Smart-Gasgrill und Plancha als Highlights für 2024

Feurige Produktpräsentationen und glühende Roste lockten BBQ-Enthusiasten nach Wien. Weber enthüllte den "Summit FS38X" Gasgrill mit SmartControl-Technologie und die innovative "Weber SLATE GP Premium Plancha". Willkommen in der Zukunft des Grillens!

„Weber entwickelt die gesamte Grillwelt täglich ein Stück weiter und steht als BBQ-Weltmarktführer mit dem größten Erfahrungs- und Wissensschatz international für Grill-Innovationen. Gekrönt wird die innovative Produktvielfalt in diesem Jahr unter anderem durch den Summit FS38X Smart Gasgrill“, so Daniel Ipser, Geschäftsführer von Weber-Stephen Österreich.

Revolutionäres Grillen: Der Summit FS38 Smart-Gasgrill von Weber

Der Summit FS38 Smart-Gasgrill von Weber setzt neue Maßstäbe für Restaurantqualität. Mit der innovativen SmartControl-Technologie und einem beeindruckenden 8-Zoll-HD-Touchscreen definiert er das Grillen neu. Über die Weber Connect App gesteuert, garantiert er automatische Hitzeregulierung, Fernüberwachung und individuelle Brennereinstellungen für ein sicheres und präzises Grillvergnügen.

Ein Gamechanger für alle Grillmeister:innen, die einen leistungsstarken, kulinarischen Blickfang für ihren Außenbereich suchen: „Mit den neuen Summit FS38-Modellen denken wir groß und setzen neue Standards. Sie sind hochpräzise, temperaturstabil, leistungsstark und revolutionieren das Grillen auf höchstem Niveau“ so Daniel Ipser.

Neue Ära des Grillens: Die bahnbrechende +815 °C Hochleistungs-Infrarot-Sear Zone von Weber

Mit dem Summit FS38 Smart-Gasgrill meistern Sie mühelos hohe Temperaturen. Dank Webers erster und fortschrittlichster Hochleistungs-Infrarot-Sear Zone wird Grillen zum Genuss. Anders als herkömmliche Methoden, agiert sie mit über 815 °C von oben, was Fettbrände vermeidet und die Effizienz steigert.

Diese innovative Funktion ermöglicht blitzschnelle Höchsttemperaturen und bietet vielseitige kulinarische Möglichkeiten wie Karamellisieren, Braten und Angrillen. Die Temperatur lässt sich individuell anpassen, und durch das Anpassen des Rostes ist sie perfekt für verschiedene Arten von Grillgut geeignet.

Heiße Neuheiten bei Weber 1/3

2/3

3/3 © weber.com | Philipp Lipiarski © weber.com | Philipp Lipiarski © weber.com | Philipp Lipiarski

Perfekte Kombination: Raffiniertes Design und großzügige Grillflächen

Der Summit FS38 Smart-Gasgrill überzeugt nicht nur mit seiner Vielseitigkeit, sondern auch mit seinem ansprechenden Design. Die zeitlose Eleganz, klaren Linien und hochwertigen Edelstahldetails verleihen ihm ein luxuriöses Erscheinungsbild.

Die großzügigen Seitentische bieten zusätzliche Arbeitsfläche, während die im Deckel integrierten Nightvision-LED-Leuchten mit Bewegungserkennung die gesamte Grillfläche optimal beleuchten.

Erhältlich sind die Modelle des Smart-Grills „Summit FS38“ via weber.com sowie in allen Weber Stores. Der Summit FS38 E Gasgrill in Schwarz kommt auf 5.999,00 Euro (UVP) und der Summit FS38 S Gasgrill in Edelstahl-Silber auf 6.499,00 Euro (UVP). Plus: Weber gewährt eine 15-jährige Garantie.

Kulinarische Innovation: Die Weber SLATE GP Premium Plancha – Kreativität & Trendbewusstsein vereint

Von mediterranen Köstlichkeiten bis hin zu herzhaften Speisen: Das Plancha-Grillen hat eine Vielzahl von Genießern erobert. Weber reagierte bereits 2023 auf diesen Trend mit großflächigen, hitzeoptimalen Grillplatten. Jetzt präsentiert der BBQ-Weltmarktführer den neuen Gasgrill "Weber SLATE GP Premium Plancha".

Diese Plancha erreicht in nur zehn Minuten Temperaturen von über 260 °C und bietet eine hochmoderne, digitale Temperaturanzeige. Ob Rührei mit knusprigem Speck, geröstete italienische Panini oder saftige Burger mit karamellisierten Zwiebeln – die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Plancha eröffnet ein neues kulinarisches Terrain für Grillfans, die das Beste aus ihrem Grill herausholen möchten.

Innovatives Gasgrillen mit intelligenter Ausstattung

Die „Weber Slate GP Premium Plancha“ aus porzellanemailliertem Gusseisen liefert mit hochwertigen Brennern eine konstante Hitze von über 260 °C auf der gesamten Grillfläche. Die Oberfläche ist korrosionsbeständig und verhindert das Festkleben von Speisen, was die Reinigung erleichtert.

Ein großes Fettauffangsystem sorgt für Sauberkeit. Modelle mit einem bis drei Brennern und digitalem Temperatur-Display garantieren optimales Grillergebnis. Die kompakten Varianten mit 43 und 56 Zentimetern sind mit nivellierbaren Standbeinen ideal für Picknicks oder Tischgrills. Die Stand-alone-Plancha bietet mit 76 Zentimetern Grillfläche und optionalem Seitenkocher maximale Vielseitigkeit.

Erhältlich ist der neue Gasgrill „Weber Slate GP Premium Plancha“ in allen Ausführungen via weber.com sowie in allen Weber Stores ab 399,00 Euro (UVP), je nach Modell bis zu 1.099,00 Euro (UVP). Besonders spannend: Alle Plancha-Modelle haben volle 5 Jahre Garantie.