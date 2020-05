In den US steht mit dem Memorial Day ein Feiertag vor der Tür bei dem normalerweise die Grill-Saison gestartet wird. Mit dem Corona Lockdown müssen US Bürger kreativ werden und mit Distanz grillen.

Um den Start der Grill-Saison aufrecht zu erhalten, hat sich das Marketing der amerikanischen Hot Dog Firma Kraft Heinz etwas einfallen lassen. Grillen mit 12 Hot Dogs Abstand In einer Social Media Kampagne zeigt die Hot Dog Marke wie jeder Haushalt im Vorgarten mit Sicherheitsabstand mit den Nachbarn grillen kann. Oscar Mayer ermutigt die Leute mit Einhaltung der Social Distancing Vorschriften trotz der Pandemie Barbecues abzuhalten. Ein Abstand von 12 Hot Dogs, "12 hot dogs apart", muss dabei eingehalten werden. Das Video zeigt Nachbarn, die jeweils in ihren Vorgärten mit Entfernung grillen. Für ein "Front Yard Cookout" im Mai wurden mit der Kampagne eine Million Mahlzeiten an den guten Zweck gespendet. Wenn Fans Fotos von ihren Barbecues auf Twitter mit dem hashtag #FrontYardCookout teilen, werden weitere Mahlzeiten gespendet. Mit dem wärmer werdenden Wetter und dem kommenden Feiertagen können so die Amerikaner ihre Grill-Saison trotz Pandemie eröffnen.