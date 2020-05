Grillmeister Adi Matzek weiß wie man richtig grillt. Der Weltmeister gibt in seiner Grill-Schule Tipps und Tricks an Grill-Begeisterte weiter.

Adi Matzek ist Doppel- Grillweltmeister und gelernter Fleischermeister aus Horn in Niederösterreich.

© Adi Matzek

Die Türen seiner Grill-Schule stehen allen Grill-Fans offen. Mit seinen vielfältigen Grill-Seminaren will er die Kunst des Grillens an andere weitergeben. Auch für Event- und BBQ Catering kann man das Team rund um den Weltmeister buchen. Beim Teambuilding für Unternehmen will Adi Matzek helfen den Zusammenhalt kulinarisch zu verstärken. Adi organisiert außerdem zahlreiche Tastings für Gourmet-Liebhaber.

Lasst euch inspirieren vom Grillmeister!