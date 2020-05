Süßer Abschluss zur Grillparty: Für alle Grillfans ist ein Dessert vom Grill genau das Richtige nach den herzhaften Leckereien.

Alle die es gerne süß haben, kommen beim Dessert vom Grill auf ihre Kosten.

Gegrilltes Obst - lecker und gesund

Zum Grillen eignen sich Früchte wie Ananas, Nektarine oder Pfirsich optimal. Durch den in den Früchten enthaltenen karamellisierten Zucker entsteht ein köstliches Geschmackserlebnis. Mit etwas Joghurt oder Eis wird das gegrillte Obst zum perfekten Nachtisch. Am besten sollte man die Früchte in einer beölten Alutasse für etwa 15 Minuten garen. Obst vom Grill ist nicht nur lecker sondern noch dazu gesund.

Marshmallows vom Grill

Gegrillte Marshmallows sind ein amerikanischer Klassiker und dürfen auf keiner Grillparty in den USA fehlen. Egal ob direkt vom Grill vernascht oder als sogenannte "S´Mores" mit Schoko zwischen zwei Keksen ist die schaumige Süßigkeit unwiderstehlich. Auf Spießchen direkt über dem Grill gegart sind die Marshmallows schnell und leicht zubereitet.

Gegrillte Schokobanane

Ein einfaches Dessert vom Grill ist die Schokobanane. Einfach die Bananen samt Schale der Länge nach einschneiden und mit Schokostückchen befüllen. Auf einer Alutasse am Grill soll man die Bananen garen bis die Schoko geschmolzen ist.

Mit den einfachen Desserts vom Grill lässt sich der Abschluss jeder Grill Party optimal versüßen.