Countdown zum Liquid Market

3 Tage Genuss- und Cocktailkultur in der Wiener Metastadt erleben - mit außergewöhnlichen Drinks und einem vielfältigen Street-Food-Angebot

Für Drink-Liebhaber ist es wieder so weit: Das international einzigartige Cocktail-Festival LIQUID MARKET kehrt auch dieses Jahr in einer neuen, atemberaubenden Location und mit erweiterten Programmpunkten zurück. Von 01. bis 03. September steigt Österreichs größtes Cocktailevent in der Wiener Metastadt auf über 10.000 Quadratmeter indoor und open Air Fläche. Nach dem Motto „All you can taste“ ist es den BesucherInnen möglich, rund 100 nationale, wie internationale Bars, an einem Ort zu erleben, Drink Kreationen zu probieren und dabei die unterschiedlichen Facetten der Bar- und Cocktailkultur kennenzulernen.

Mit dabei dieses Jahr sind "Dr. Stravinsky" aus Barcelona, eine der besten Bars der Welt, die mehrfach ausgezeichnete Bar „Galander" aus Berlin, sowie „Call Soul“ aus München, sowie viele der besten Bars aus ganz Österreich, wie "The Churchill“, „Viertel Vier“ und „Kottulinksy“ aus Graz, „Liquid Diary“ aus Innsbruck, oder die "Sunny Bar" aus dem Sonnreich in Loipersdorf, sowie der „Laschenskyhof“ aus Salzburg. Die meisten Bars kommen natürlich aus Wien. Mit dabei sind unter anderem: The Sign Lounge, Praterstraße, Pink Rabbit, Luster Bar, Eden Bar, Libelle, Selleny’s, NENI am Prater, Dogenhof, Dachboden, LVDWIG, Truth & Dare, Josef Cocktailbar, Die Parfümerie, Dinos, Birdyard und viele mehr.

Gewinnen Sie hier zwei Tickets für das Opening am Donnerstag!