5-in-1 Funktion auf kleinstem Raum

Der neue Lumin® Elektrogrill von Weber ist ein echtes Highlight für alle mit wenig Platz. Mit seinen zahlreichen Funktionen und seiner kompakten Größe ist der Lumin® Elektrogrill perfekt für den Stadtbalkon, die Terrasse oder den geteilten Innenhof.

Weber und oe24 verlosen jetzt einen Lumin® Elektrogrill im Wert von 679 Euro.

Mit dem Lumin® Elektrogrill ist ultimativer und nachhaltiger Grillgenuss auf kleinstem Raum möglich. Grillliebhaber*innen können so alle Funktionen einer Outdoorküche nutzen, und das auf wenigen Quadratmetern.

Great Moments in Small Spaces

Dank einer Vielzahl an Funktionen steht der Lumin® Elektrogrill einem Kohle- oder Gasgrill in nichts nach. Die Dampffunktionen bringt Gemüse auf den Punkt, die Räucherfunktion sorgt für Raucharomen wie bei einem Smoker. Mit einer Maximaltemperatur von über 315 Grad ermöglicht der Lumin® Elektrogrill scharfes Angrillen und schöne Grillmuster. Außerdem besitzt der Lumin® eine Warmhaltefunktion, wodurch auch Nachzügler*innen bei der Grillparty in den Genuss warmen Grillguts kommen. Die Auftaufunktion des Lumin® Elektrogrills funktioniert mittels Wasserbadsystem und taut fertige Gerichte während des Vorheizens unkompliziert auf.

Das Preissegment, die niedrigen Anschaffungskosten und das komplette Funktionsportfolio machen den Lumin® Elektrogrill besonders für Einsteiger*innen attraktiv. „Die ganze Welt des Grillens auf kleinem Raum. Der neue Weber Lumin® Elektrogrill macht es möglich und ist ein echtes Multitalent!“, so Sterne-Koch und Weber Testimonial Tim Raue.

Modernes Design und unglaubliche Funktionalität

Jede Funktion des Lumin® Elektrogrills ist über einen Drehregler direkt einzustellen. Der klar gekennzeichnete Bedienknopf macht das Anbraten, Dämpfen, Räuchern, Warmhalten und Aufwärmen ganz einfach. Durch die flache Deckelkonstruktion ist er leicht verstaubar und für Griller*innen mit wenig Platz ideal geeignet. Der Lumin® ist in zwei Größen und jeweils in Schwarz oder Crimson-Red erhältlich und vereint dadurch überlegene Funktionalität mit modernem Design. Zusätzlich ist ein zusammenklappbarer Stand erhältlich, der dafür sorgt, dass der Elektrogrill auf sicheren Füßen steht.

Der Lumin® Elektrogrill 1/2

Ideen für die nächste Grillparty

Im Frühjahr 2023 veröffentlichte Weber in Kooperation mit G+U das Grillbuch Weber’s Grillen auf dem Balkon. Auf 219 Seiten werden darin umfangreiche Inspirationen für den nächsten Grillabend geteilt, die alle Grillenthusiast*innen sicherlich begeistern.

Jetzt mitspielen und gewinnen!

Weber und oe24 verlosen jetzt einen Lumin® Elektrogrill im Wert von 679 Euro. Nutzen Sie Ihre Chance und nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil!