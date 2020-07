Gegrilltes Honig-Senf-Huhn auf buntem Salat Zutaten für 4 Personen

4 Puten- oder Hühnerfilets

1 Bund Radieschen

2,5 EL Mautner Markhof Honigsenf

1,5 EL Honig

3-4 Tomaten

100 g Vogerlsalat

2 Karotten

75 g Rucola

6 EL Mautner Markhof Aceto Balsamico Bianco

¼ Bund frische Kräuter

2 TL Zitronensaft

Kräutersalz & Pfeffer, Olivenöl Zubereitung

Für die Marinade: Den Honigsenf mit dem Honig und etwas Öl glattrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hühner- oder Putenfilets darin einlegen und für einige Stunden im Kühlschrank in der Marinade ziehen lassen. Für das Salatdressing: Die Kräuter mit den restlichen Zutaten verrühren. Mit Salz & Pfeffer würzen. Den Salat waschen. Die Tomaten vom Strunk befreien und achteln. Die Karotten schälen und in dünne Streifen schneiden. Radieschen von den Blättern befreien, waschen und vierteln. Den Salat mit Rucola und Tomaten mischen. Die Hühnerfilets aus der Marinade nehmen, am vorgeheizten Grill einige Minuten von jeder Seite knusprig grillen. Den Salat mit der Marinade anrichten und mit den frisch gegrillten Hühnerfilets servieren. © Mautner Markhof