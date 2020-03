20 neue Gerichte bei Vapiano

Alle österreichischen Filialen der Gastronomiekette Vapiano führen ab dieser Woche eine veränderte Speisekarte. Dabei stehen vor allem gesündere und fleischlose Alternativen im Vordergrund. Unter den 20 neuen Gerichten sind unter anderem Quinoa Bowls, Pizza aus Mehrkornteig, flaumige Gnocchi und zahlreiche vegane und vegetarische Speisen.

Vapiano möchte mit seinem adaptierten Menü mit der Zeit gehen und den Trend zur fleischlosen Ernährung aufgreifen. Denn derzeit leben laut aktuellen Umfragen bereits 10 Prozent der österreichischen Bevölkerung vegetarisch oder vegan. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren waren es nur drei Prozent (Quelle: meinungsraum.at). Mit veganem Pizzakäse und zwei Pasta-Gerichten ohne tierische Produkte (Crema di Funghi und Pesto Basilico) will sich Vapiano vom „klassischen“ Italiener abheben und neues Publikum ansprechen.

Bei dem Gastronomieriesen, der alleine in Wien elf Restaurants betreibt, sind ab dieser Woche insgesamt 20 neue Speisen erhältlich. Dass dafür auch einige bekannte Evergreens gestrichen wurden, betrauerten die ersten Tester nur kurz: Bei der Präsentation des neuen Menüs am Dienstag konnten die meisten neuen Gerichte Veganer wie auch militante Fleischesser gleichermaßen überzeugen. Philipp Zinggl, Geschäftsführer von Vapiano Österreich, der den Gästen am Dienstag fleißig selbst servierte, zeigt sich zufrieden: „Flexitarier und Fleischtiger an einem Tisch versammeln – genau das soll uns mit der neuen Speisekarte gelingen.“