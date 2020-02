„Der Fisch is putzt" im Vienna Ballhaus

Zum Ende der Faschingszeit am Aschermittwoch wird seit jeher der altbekannte Heringsschmaus aufgetischt. Das traditionelle Fischgericht läutet somit den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit ein. Wer einen Heringsschmaus genießen, ihn aber nicht selbst zubereiten möchte, kann den Beginn der Fastenzeit auch im Vienna Ballhaus feiern.

Dort möchte Eventmanagerin Hannah Neunteufel den alten Brauch modernisieren: Beim Event „Der Fisch is putzt“ am 28. Februar soll der Fisch-Schmaus in modernisierter Form präsentiert werden. Geboten werden dazu am 28. Februar die Destinationen Hamburg (mit nordischer Meeresfrüchte-Auswahl), Venezia (mediterran) und Marseille (mit Plateau du mer), jeweils 4-gängig für 4 Personen inklusive (eingeschränkter) Wein- bzw. Schaumweinbegleitung.



Im Interview spricht Vienna Ballhaus-Gründerin Hannah Neunteufel über die Idee, den traditionellen Heringsschmaus neu zu erfinden.

Was unterscheidet „Der Fisch is putzt“ vom üblichen Heringsschmaus?

HANNAH NEUNTEUFEL: Der Unterschied zu einem „gängigen“ Heringsschmaus, wie wir ihn kennen, und unserem Fisch-Event ist der Tag (von Mittwoch auf Freitag) und die Choreografie der Speisen. Die Gäste begeben sich an diesem Abend quasi auf eine kulinarische Reise von Hamburg via Venedig nach Marseille. Diese drei Hafenstädte geben unseren Dinner Packages ihren Namen und die Courses. Unter anderem warten Sylt-Austern, Krabben, Matjes, Vitello tonnato, ein beeindruckendes Bucintoro, eine Meeresfrüchte-Platte oder eine Bouillabaisse – je nach Dinner-Auswahl, eh klar. Wir holen mit diesem Genuss-Event Fisch-Freude und kulinarische Inszenierungsqualität ins VIENNA Ballhaus.

Was halten Sie von kulinarischen Traditionen wie Heringsschmaus?

NEUNTEUFEL: Traditionen sind eine schöne Sache. Dennoch kann man gewohnten Dingen neuen Schwung geben, frischen Wind hineinbringen und an das Jetzt anpassen. Wir bringen den Heringsschmaus in ein neues Format!

© Markus Morian und Vienna Ballhouse

„Der Fisch is putzt“ im Vienna Ballhaus, 28. Februar 2020. Infos und Reservierung unter fisch@hannahs.at bzw. telefonisch unter 01 310 5555.