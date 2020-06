Die Restaurant-Kette dean&david liefert ab nun köstliche Bowls und Salate auch kontaktlos ins Büro.

Eintöniges Kantinenessen oder Fertiggerichte: Die Mittagspause im Büro ist oftmals von lieblos zubereiteten Speisen geprägt. Genau aus diesem Grund hat dean&david einen speziellen Lieferservice für Unternehmen gelauncht. Mitarbeiter können somit aus einer breiten Auswahl an frischen Bowls, Salaten, Wraps und Sandwiches wählen und sich diese direkt an den Arbeitsplatz liefern lassen. Qualität steht dabei an oberster Stelle: „Wir achten bei unseren Speisen auf die Verwendung naturbelassener und vitaminreicher Lebensmittel, die frei von Geschmacksverstärkern sowie Konservierungsstoffen sind und, wenn möglich, von regionalen Lieferanten kommen“, so Katharina Kerres, Geschäftsführerin von dean&david Wien.

Mehr Informationen: www.deananddavid.com