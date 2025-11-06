Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Cooking - Lokaltipps
Altia by Urrechu im Meliá Vienna – Fine Dining mit mediterraner Finesse über den Dächern Wiens
© Altia by Urrechu

Lokaltipp

Altia by Urrechu im Meliá Vienna – Fine Dining mit mediterraner Finesse über den Dächern Wiens

06.11.25, 14:39
Teilen

220 Meter über Wien trifft im neu designten Restaurant Altia by Urrechu mediterrane Küche auf baskische Leidenschaft. Im 57. Stock des Meliá Vienna erleben Gäste kreative Gourmetkunst, exklusive Weine und atemberaubende Aussicht in elegantem Ambiente.

Wo Geschmack und Aussicht verschmelzen: 220 Meter über Wien vereint das neu designte Restaurant Altia by Urrechu im höchsten Hotel Österreichs im 57. Stock des Meliã Vienna kulinarische Finesse, mediterrane Lebensfreude und ein Panorama, das jeden Abend unvergesslich macht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden