Boca in Wien 15: Moderne Marktküche, mediterrane Aromen

Vis-à-vis des Wiener Westbahnhofs eröffnet Boca: mediterrane Sharing-Plates treffen auf Wiener Wohnzimmer-Atmosphäre. Küchenchefin Lauryn Therin, u. a. geprägt von Ottolenghi in London, verbindet Aromen von San Sebastián über Paris bis zur Amalfiküste – saisonal, weltoffen und zum Teilen gedacht.

Mediterrane Leichtigkeit - Fisch und Couccous © The Companion

Vis-à-vis vom Wiener Westbahnhof, auf der äußeren Mariahilfer Straße, hat ein neues Restaurant namens Boca eröffnet, das einerseits mit Wiener Wohnzimmer-Atmosphäre punktet und andererseits mit mediterraner Küche, die die Flavours von San Sebastián (Spanien) über Paris bis zur Amalfiküste in Italien vereint.

Lauryn Therin interpretiert mediterrane Küche anders. © The Companion

Lauryn Therin, eine gebürtige Neuseeländerin, sammelte kulinarische Erfahrung in den Metropolen der Welt, u. a. bei Ottolenghi in London. Sie prägen ihre Handschrift: eine weltoffene Interpretation südländischer Gerichte, die als Sharing-Plates gedacht sind.

Zitrusfrische trifft auf fein marinierten rohen Fisch. © The Companion

Therins Highlights: Genussvoll & saisonal

Aromen. Frische Kräuter und hochwertige saisonale Produkte bilden die Grundlage, wie etwa den gebackenen Melanzane-Octopus mit Lemon-Joghurt oder Wolfsbarsch-Sashimi mit einer Vinaigrette aus Fenchel, Oliven und fermentierten, unreifen grünen Pfirsichen. Die vegetarische Variante gibt‘s mit rotem Paprika. Fleischliebhaber verwöhnt man mit Steaks und Pulled Shortribs.

Vegetarischer Hingucker: Melanzane - Octopus. © Stelzmüller

Zum Dessert serviert Therin ein fluffiges Cheesecake aus Frischkäse sowie Fior di Latte (Joghurt-Eis) mit Olivenöl, Balsamico und einer Prise Meersalz – alles nicht zu süß.

Bar Calypso mit Eingang vom Gürtel. © Pion Studio

Bar am Gürtel. Neuer Treffpunkt für Nachtschwärmer ist die Bar Calypso. Sie betritt man über einen eigenen Eingang am Gürtel und landet quasi in einem Film-Setting aus rotem Marmor und Samt. Für Konzept und Barkarte, die Bezug nimmt auf die mythologische Figur der Calypso, zeichnet mit Márton Schroth einer der besten Barkeeper der Stadt verantwortlich.