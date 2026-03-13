Alles zu oe24VIP
Boca in Wien 15: Moderne Marktküche, mediterrane Aromen
Boca in Wien 15: Moderne Marktküche, mediterrane Aromen

13.03.26, 13:00
Vis-à-vis des Wiener Westbahnhofs eröffnet Boca: mediterrane Sharing-Plates treffen auf Wiener Wohnzimmer-Atmosphäre. Küchenchefin Lauryn Therin, u. a. geprägt von Ottolenghi in London, verbindet Aromen von San Sebastián über Paris bis zur Amalfiküste – saisonal, weltoffen und zum Teilen gedacht.

Vis-à-vis vom Wiener Westbahnhof, auf der äußeren Mariahilfer Straße, hat ein neues Restaurant namens Boca eröffnet, das einerseits mit Wiener Wohnzimmer-Atmosphäre punktet und andererseits mit mediterraner Küche, die die Flavours von San Sebastián (Spanien) über Paris bis zur Amalfiküste in Italien vereint.

Lauryn Therin, eine gebürtige Neuseeländerin, sammelte kulinarische Erfahrung in den Metropolen der Welt, u. a. bei Ottolenghi in London. Sie prägen ihre Handschrift: eine weltoffene Interpretation südländischer Gerichte, die als Sharing-Plates gedacht sind. 

Therins Highlights:  Genussvoll & saisonal 
Aromen. Frische Kräuter und hochwertige saisonale Produkte bilden die Grundlage, wie etwa den gebackenen Melanzane-Octopus mit Lemon-Joghurt oder Wolfsbarsch-Sashimi mit einer Vinaigrette aus Fenchel, Oliven und fermentierten, unreifen grünen Pfirsichen. Die vegetarische Variante gibt‘s mit rotem Paprika. Fleischliebhaber verwöhnt man mit Steaks und Pulled Shortribs.

Zum Dessert serviert Therin ein fluffiges Cheesecake aus Frischkäse sowie Fior di Latte (Joghurt-Eis) mit Olivenöl, Balsamico und einer Prise Meersalz – alles nicht zu süß.

Bar am Gürtel. Neuer Treffpunkt für Nachtschwärmer ist die Bar Calypso. Sie betritt man über einen eigenen Eingang am Gürtel und landet quasi in einem Film-Setting aus rotem Marmor und Samt. Für Konzept und Barkarte, die Bezug nimmt auf die mythologische Figur der Calypso, zeichnet mit Márton Schroth einer der besten Barkeeper der Stadt verantwortlich.

