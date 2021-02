Last-Minute-Valentinsboxen

Liebesmenü in letzter Minute gesucht?

Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht und in diesen Zeiten das Stelldichein im Restaurant ja eher ins Wasser fällt, hat die Genussbox auch am Valentinstag Hochsaison. Last-­Minute-Bestellungen sind aber noch möglich: Das Restaurant Henrici in Eisenstadt bietet ein liebevolles Abholmenü mit Hausgebeiztem Lachs, getrüffelter Selleriecremesuppe, Neusiedlersee-Zander, Kalbsfilet und Schokoladenmousse an. Und auch das renommierte Restaurant Pichlmaiers beim Herkner verwöhnt, bis inklusive 14. 2. bestellbar, mit Thunfischtatar, rosa gebratenem Schulterscherzel vom Kalb, karamellisierter Schokolade mit Granatapfel.

Henrici, Tel 2682 62819,

Pichlmaiers zum Herkner,

Tel: 43 1 480 12 28, zumherkner.at