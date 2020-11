Brown Sugar Glazed Turkey

Am vierten Donnerstag im November feiern die Amerikaner ihre Version des ­Erntedankfestes. Im Mittelpunkt des großen Familienfestes steht die reich gedeckte Thanksgiving-Tafel, deren Epizentrum ein möglichst großer Truthahn darstellt, ­umringt von zahlreichen, traditionellen Beilagen, wie sie bereits die ersten Siedler in Neuengland gekocht haben sollen. Thanksgiving zählt zu den wichtigsten Festen in den USA und stellt üblicherweise auch den Startschuss in die Weihnachtszeit dar. ­