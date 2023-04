Green-Bowl

Lust auf eine kunterbunte Bowl, voller Superfoods? Nachstehend ein leckeres, gesundes Rezept.

Zubereitung

1. Die Salatblätter, Erbsensprossen und den Rucola putzen, waschen und trockenschleudern. Die Gurke waschen, putzen, in ca. 10 cm lange Stücke schneiden, die Stücke der Länge nach halbieren und diese auf dem Hobel in längliche Scheiben hobeln (oder mit dem Sparschäler in feine Streifen ziehen).

2. Die Erbsen antauen lassen und in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten blanchieren. Abgießen, abschrecken, mit Joghurt und Minze in einen Mixer geben und fein pürieren. Nach Belieben durch ein Sieb streichen und mit Essig, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen, nach Belieben mit wenig Wasser bis zur gewünschten Konsistenz verdünnen und abschmecken. In ein Schälchen geben und mit dem Leinöl beträufeln.

3. Die Edamame auftauen und in kochendem Salzwasser ca. 4 Minuten blanchieren, dann abgießen, abschrecken und abtropfen lassen.

4. Den Brokkoli putzen, waschen und in der Küchenmaschine fein raspeln. Die Avocados halbieren und die Steine entfernen. Die Fruchthälften mit Zitronensaft beträufeln und mit Pfeffer übermahlen.

5. Salatblätter und Rucola in Schalen verteilen. Gurken, Edamame und Brokkoli darauf arrangieren. Je eine Avocadohälfte anlegen und etwas Erbsendressing darauf träufeln. Das übrige Dressing separat dazu reichen.