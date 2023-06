Genussvolle Sommer-Cocktails

Diese unkomplizierten „do-it-yourself“-Rezepte begeistern mit geschmacklicher Vielfalt und sind bestens zum Nachmixen für die nächste Sommerparty geeignet.

Die folgenden Cocktails begeistern Fans aller Geschmacksrichtungen: von süß über sauer bis hin zu fruchtig ist für jeden etwas dabei!

1.Mozart Chocolate Coconut Paloma

Die Mozart Distillerie in Salzburg vereint seit über 60 Jahren das Beste aus zwei Welten: Schokolade & Spirituose. Mit Leidenschaft und Perfektion widmet sich das Team der Komposition des Schokoladenlikörs.

Edle Rohstoffe und Erfahrung, Handwerkskunst und Liebe zum Details des Meister Destillateurs & Chocolatiers garantieren höchste Qualität in dem einzigartigen Produktionsprozess. Der Drink-Klassiker Paloma wird mit Mozart Coconut Chocolate Liqueur um eine erfrischen exotische Variante reicher.

Zutaten:

4 cl Mozart Coconut Chocolate Liqueur

3 cl Tequila Blanco

3 cl Pink Grapefruitsaft

2 cl Zuckersirup

1 Prise Salz

Eiswürfel

Rezept:

Alle Zutaten mit Eiswürfeln im Shaker oder einem Behälter mit Deckel mixen und im Mozart Tumbler servieren. Abschließend mit einer Grapefruitscheibe und Blüten garnieren.

Weitere Rezeptideen finden Sie unter: www.mozartchocolateliqueur.com

2. Passoa Pornstar Martini

Passoã ist der ideale Likör für außergewöhnliche Cocktail-Kreationen oder erfrischende Mixes und ist zudem fester Bestandteil vom Originalrezept des beliebten Pornstar Martini. Der einzigartige Passionsfruchtlikör besticht mit fruchtig-säuerlichen Aromen und einer attraktiven, roten Farbe.

Zutaten:

4cl Passoã

4cl Stolichnaya Premium Vodka

1cl Vanillesirup

1cl frischer Limettensaft

Das Mark einer halben Passionsfrucht

Rezept:

Alle Zutaten auf Eis shaken. In ein gekühltes Martiniglas abseihen und mit einer halben Passionsfrucht garnieren. Klassisch wird der Pornstar Martini mit einem Prosecco-Shot serviert.

Mehr Infos unter: https://www.passoa.com/de

3. Bols Blue Hawaii

Das Sortiment der Bols-Liköre, das mehr als 40 Geschmacksrichtungen umfasst, ist und war schon immer für seine natürlichen Frucht-, Kräuter- und Gewürzaromen bekannt. Bols Blue Hawaii ist ein zeitloser Klassiker, der 1953 von Harry Yee speziell für Bols Blue Curaçao entwickelt wurde. Die süße Ananas in Kombination mit Bols Blue Curaçao vermittelt pures Karibikfeeling.

Zutaten:

3cl Bols Blue Curaçao

3cl Stolichnaya Premium Vodka

1,5cl frischer Limettensaft

1cl Zuckersirup

6cl Ananassaft

Rezept:

Alle Zutaten auf Eis shaken. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Highballglas abseihen und mit einer Ananasspalte garnieren.

Mehr Infos unter: www.bols.com

4. Stoli Mule

Die Amerikaner tranken 1940 lieber Whiskey als Wodka. Um das zu ändern oder zumindest auch Wodka auf dem Spirituosenmarkt zu etablieren, haben sich ein Wodka-Vertreter und ein Hersteller von Ginger Beer zusammengetan.

Diese nahmen Wodka, die doppelte Menge Ginger Beer und etwas Limette – und erfanden damit einen Barklassiker: den Moscow Mule! Da der Ginger-Beer-Lieferant auch eine schlechtgehende Kupferfabrik hatte, nutzte er seine Ressourcen und servierte das Getränk aus einem Kupferbecher. Diese besondere Präsentation gepaart mit dem köstlichen Geschmack machen den Moscow Mule zu den bekanntesten Wodka-Drinks weltweit.

Zutaten:

4 cl Stolichnaya Premium Vodka

1 cl frischer Limettensaft

Auffüllen mit Ginger Beer (z.B. von Thomas Henry)

Gurkenscheibe

Limettenscheibe

Rezept:

Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Kupferbecher geben, mit Gurken- und Limettenscheibe garnieren und kalt genießen.

Mehr Infos unter: www.stoli.com

5. Botanist Gin Tonic

Der Klassiker unter den Sommerdrinks: Gin & Tonic! The Botanist Gin ist ein unverwechselbarer, komplexer und blumiger Gin. Der Geschmack ist vollmundig, weich und frisch im Auftakt. Sobald er den hinteren Gaumen erreicht, wird die Wärme und absolute Reinheit der langsam und in großer Ruhe erfolgten Destillation spürbar.

© Botanist Botanist Gin Tonic ×

Am besten garniert man sein Botanist Gin Tonic mit regionalen Kräutern aus Wald und Wiese – oder ganz einfach aus dem eigenen Garten. Rosmarin, Salbei, Thymian, Holunder und Minze passen wunderbar – am besten mit Liebe per Hand gesammelt.

Zutaten:

5 cl The Botanist Gin

Auffüllen mit Tonic Water (z.B. Thomas Henry)

Rezept:

Serviert in einem Longdrinkglas mit ausreichend Eiswürfeln, garniert mit frischen Kräutern und einer Orangenzeste.

Mehr Infos unter: https://www.thebotanist.com/