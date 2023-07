Ottakringer verlost 10x ein 6er-Tray Ottakringer Bio Zwickl in der Dose

Zwickl-Biere liegen in Österreich seit Jahren stark im Trend. Mit gutem Grund: Denn vollmundig, natürlich und frisch, ist das unfiltrierte, naturtrübe Zwickl super süffig und bereitet wahre Trinkfreude.

Zwicklt’s mi: Ottakringer Bio-Zwickl jetzt auch in der Dose erhältlich

Besonders in Bio-Qualität wird es zum naturbelassenen Genuss. Damit geht die Wiener Traditionsbrauerei mal wieder neue, innovative Wege, denn es ist das erste Bio-Zwickl, das in der Dose angeboten wird. Wer denkt, ein Bio-Bier in der Aludose passt nicht, kann sich nun vom Gegenteil überzeugen.

So schmeckt Bio, so schmeckt Erfrischung

Naturbelassen präsentiert sich das Ottakringer Bio-Zwickl in hellem Goldgelb mit kräftiger Trübung und duftet nach einer frisch gemähten Blumenwiese. Die hochwertigen Zutaten aus biologischer Landwirtschaft merkt man auch im Geschmack. Das Bio-Bier begeistert im Antrunk mit einer lebendigen Hefenote und schmeichelt cremig am Gaumen. Mit diesen Charakteristiken ist das Bio-Zwickl auch ein toller Speisenbegleiter. Es harmoniert unter anderem wunderbar mit Cremesuppen, Fleischgerichten oder gebratenem Ziegenkäse auf Salat.

Ein Must-Have für den Sommer

Das Ottakringer Bio- Zwickl in der Dose ist somit ganz klar unser Must-Have für einen erlebnisreichen Sommer und darf ab sofort auf keiner Grillparty mehr fehlen. Im praktischen 6er-Pack eignet es sich auch hervorragend als Mitbringsel. Wir verlosen 10x 1 6er-Tray Ottakringer Bio-Zwickl in der Dose. Jetzt mitmachen!

Neu: Ottakringer Bio-Zwickl in der Dose 1/2

2/2 © Ottakringer © Ottakringer

Das Ottakringer Bio-Zwickl ist das weltbeste Zwickl.

Das wurde im Vorjahr durch die „World Beer Awards“ und die „Austrian Beer Challenge“ offiziell bestätigt, denn bei beiden Verkostungswettbewerben wurde das Bio-Zwickl aus 1160 mit Gold ausgezeichnet. Erhältlich ist das Ottakringer Bio-Zwickl in der 0,5l- Dose im praktischen 6er-Pack österreichweit im gut sortierten Lebensmittelhandel (u.a. bei Billa und Billa Plus) sowie im Ottakringer Shop am Brauerei-Gelände und Ottakringer Onlineshop.